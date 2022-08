Une trentaine de présidents de départements étaient réunis jeudi et vendredi à Belfort, pour le séminaire du groupe Droite, Centre et Indépendants de l'Assemblée des départements de France. Un rassemblement pour faire le point sur plusieurs dossiers, notamment cet été de sécheresse et d'incendies.

"On arrive au bout d'un système" : à Belfort, les présidents des départements font le bilan des incendies

De gauche à droite, François Sauvadet, Nicolas Lacroix et Florian Bouquet

Les pompiers des SDIS, Services départementaux d'incendie et de secours, ont été particulièrement mobilisés sur les nombreux incendies cet été. Les élus réunis à Belfort, pour le séminaire du groupe Droite, Centre et Indépendants de l'Assemblée des départements de France, dénoncent des problématiques d'organisation et de financement au sein de ces structures-clés dans la lutte contre les incendies.

"On arrive au bout d'un système"

"On a dû se dire qu'avec les moyens qu'on avait, on allait encore tenir peut-être un an, puis peut-être encore une année suivante. Mais aujourd'hui, on arrive au bout d'un système", constate Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort. Il regrette une trop faible participation de l'État dans le financement des SDIS : "le budget de la sécurité civile apporté par l'État, c'est 516 millions d'euros, alors que les départements de France rassemblés, c'est 5,5 milliards".

Pour ça, le président de l'Assemblée des départements de France, François Sauvadet, propose de créer un fonds d'aide à l'investissement. Il mise aussi sur le recrutement de pompiers volontaires. "Je lance un appel depuis Belfort, pour que nous puissions nous mobiliser pour avoir des jeunes formés qui assurent la relève et la sécurité des biens et des personnes", lance l'ancien ministre de la fonction publique et président du Conseil départemental de Côte-d'Or.

Une mission a par ailleurs été confiée aux présidents des conseils départementaux de Gironde et de Saône et Loire, Jean-Luc Gleyze et André Accary, pour rechercher des solutions de terrain face au risque incendie.