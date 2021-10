Assemblée de Corse : "Avanzemu" précise ses positions et son opposition

Depuis le début de la nouvelle mandature qui l'a vu sortir de la majorité, désormais incarnée par le seul groupe "Fà Populu inseme", le groupe des auto-déterminationistes "Avanzemu pà a Corsica" veut affirmer son identité et sa démarcation.

Les conseillers territoriaux du groupe (Jean-Christophe Angelini, Tony Poli, Xavier Luciani et Pierre Poli ndlr) on tenu à faire une conférence de presse pour marquer leur rentrée politique. Réunis à la Collectivité de Corse ce mercredi, les élus du courant PNC (Partitu di a Nazioni corsa) ont voulu expliciter leurs positions et leur philosphie.

"Nous avons voulu marquer une non-participation sur le rapport sur les carburants, dont nous pensions qu'à l'origine, il était mal conçu. Il a certes évolué, des amendements dont ceux de notre groupe ont été retenus, mais pas suffisamment loin pour que nous le validions. Sur le rapport relatif aux personnels, nous ne trouvons pas normal que l'on touche à des dizaines de postes sans même passer en commission technique et sans même les soumettre aux délégués syndicaux, quand-bien même le droit le permettrait-il. Et enfin, nous n'avons pas non-plus validé les termes de la politique économique telle que proposée aujourd'hui. [...] J'ai voulu, y compris en ma qualité d'ancien président de l'ADEC, sans m'opposer frontalement, mais en disant des choses complémentaires, préciser notre vision".

Le rappel du temps de l'union

Xavier Luciani appelle cela, "libérer la parole". "C'est aussi dire des choses et se mettre en 'contre' lorsque l'on pense que les intérêts de la Corse est en danger où elle malmené", explique l'ancien président de l'Office hydraulique à notre micro. _"_Par exemple, sur le dossier des effectifs, nous avons voté contre, car nous pensons que le passage en commission technique est prioritaire par rapport à un débat à l'assemblée qui n'existe plus. Nous sommes issus d'une génération qui a combattu le clanisme et le clientélisme, et donc quand on parle de dizaines d'emploi dans une collectivité, il faut avoir un maximum de lumière".

Mais alors pourquoi repréciser ce qui a déjà été dit durant les débats et au travers des votes sur ces différents rapport depuis le début de la nouvelle mandature ?

"Il ne s'agit pas de redire ce que nous sommes, mais nous avons voulu marquer cette rentrée concernant la dernière session, et nous avons voulu le faire sur des dossiers fondamentaux", dixit J-C Angelini. Une opposition de fait, et une union révolue, désormais, avec l'actuelle majorité, mais que le chef de rang du PNC voudrait continuer à percevoir dans le travail de celle-ci.

"Les cinq années passées ont été pour l'ancienne majorité, dont nous avons été solidaires jusqu'au bout, riches en travail, notamment pour les militants du PNC impliqués à l'ADEC, à la langue corse, au services d'incendies et de secours. Nous ne demandons pas de droits d'auteurs. Ce que nous voulons c'est que des pans entiers de l'action publique enrichis par notre travaillent puissent être actualisés mais pas être occultés ni oubliés", espère Jean-Christophe Angelini.