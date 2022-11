Assemblée de Corse : "Il est temps de parler sans tabou des dérives mafieuses", estime M.A Maupertuis

La session extraordinaire de l'Assemblée de Corse consacrée aux dérives mafieuses s'est ouverte ce vendredi 18 novembre, à Ajaccio. La présidente, Marie-Antoinette Maupertuis l'a entamée en estimant qu'il était temps "de parler sans tabou des dérives mafieuses" et que cette session était "difficile mais nécessaire". Parmi les invités sont notamment présents les deux collectifs antimafia "Massimu Susini" et "Maffia Nò, a Vita iè", mais aussi la Ligue des droits de l'Homme (LDH) ou encore les élus de l'Assemblea di a Giuventù.

"La session d'aujourd'hui est difficile mais nécessaire, difficile parce que le sujet principal a trait à la violence criminelle, trop souvent à la mort et toujours à la peur", a déclaré la présidente autonomiste de l'assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, tout en regrettant l'absence des services de l'État et rappelant que le phénomène criminel pèse 700 homicides en 40 ans.

Responsabilité de l'État

Les échanges, lors du débat qui doit durer jusqu'à 13h, seront déclinés en cinq thématiques : l'éthique et les politiques publiques, les secteurs économiques particulièrement exposés (comme l'immobilier et les déchets), les drogues, les outils et procédures spécifiques et enfin les enjeux culturels et sociétaux.

Dans sa restitution des auditions menées par l'Assemblée de Corse entre le 12 novembre 2019 et le 14 novembre dernier, Marie-Antoinette Maupertuis identifie notamment "les attentes vis à vis des élus locaux et les attentes vis à vis de l'État". Ce dernier est mis en cause dans sa gestion de la criminalité organisée."Il me semble questionnable que des responsables de la justice et de l’investigation refusent d’être auditionnés par des représentants du peuple élus au suffrage universel", déplore la présidente.

"Personne ne vient me tenir le bras"

C'est ensuite le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, qui a pris la parole. "Les Corses peuvent avoir confiance en moi, en nous", a-t-il affirmé, ajoutant que "personne ne vient [lui] tenir le bras" lors des décisions votées à l'Assemblée. Le président a notamment insisté sur la nécessité de lutter contre les trafics de drogue. Deux autres "sources de profit" sont identifiées par Gilles Simeoni dans la criminalité organisée : l'immobilier spéculatif et "des secteurs économiques identifiés".

"Agir sur le contexte sociétal"

Troisième personnalité à prendre la parole, l'ancien président de l'Assemblée de Corse, Dominique Bucchini. Engagé durant toute sa carrière politique au Parti communiste, il a souhaité rappeler l'historique des travaux de l'Assemblée sur ce thème, initiés sous son égide en 2012, et préciser l'importance d'agir "sur le contexte sociétal pour permettre l'émergence de solutions pérennes". Dominique Bucchini a également rappelé que la Corse était la région la plus pauvre de France, inscrivant dans le marbre la corrélation entre la misère sociale et la criminalité.