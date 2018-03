Corse, France

Un conseiller territorial de l'assemblée de Corse qui se lève et qui s'en va indigné pendant une question orale, puis, qui, un peu plus tard, tourne le dos au président de l'assemblée lors de son discours, la scène qui a eu lieu ce mercredi 28 mars dans les travées de l'ancien Grand Hôtel Continental est peu habituelle. La raison de la colère de Pierre-Jean Luciani ? L'emploi de la langue corse dans l’hémicycle.

La colère de Jean-Guy Talamoni

Jean-Guy Talamoni n'a pas caché sa colère à l'issue du second incident de séance avec Pierre-Jean Luciani © Maxppp - Maxppp

À l'origine du premier incident de séance avec Pierre-Jean Luciani, la question orale posée en langue corse par le conseiller territorial Femu a Corsica Romain Colonna. Une initiative pas du tout appréciée par l'ancien président du conseil départemental de Corse-du-Sud, qui lui coupa alors la parole en lui demandant de parler français, avant de quitter l’hémicycle. Second problème, lorsque Jean-Guy Talamoni employa lui aussi la langue corse pendant son discours d'introduction, Pierre-Jean Luciani a alors décidé de tourner le dos aux élus, en signe de protestation. Une attitude qui a provoqué une vive colère du président de l'assemblée de Corse "_Ce comportement n'a jamais existé dans cet hémicycle depuis le temps que je le fréquente, et même avant, depuis de longues années, à une époque où vous étiez à cette tribune, à une époque où nous nous sommes affrontés_, à une époque de grande tension au sein de notre société, jamais un élu de cette assemblée ne s'est tourné comme vous venez de le faire. Jamais un élu de cette assemblée n'a interrompu un collègue parce qu'il parlait corse [...] Je vais simplement vous dire, que ces moment-là, ont été les plus tristes de ce que j'ai vécu dans cette assemblée, depuis maintenant plus de deux décennies."

L'explication de Pierre-Jean Luciani

Le mis en cause s'est lui offert un droit de réponse au travers d'un communiqué "J’ai réagi à la question orale posée par Romain COLONNA car cette question n’a été posée qu’en langue corse et qu’elle aurait due être également posée en langue française, qui reste la langue de la République, ne serait-ce que par correction pour les conseillers et le public non-corsophone [...] Comme à son habitude, le Président Talamoni a ensuite fait son discours introductif uniquement en langue corse. _Je me suis tourné en signe de désapprobation lorsque j’ai entendu qu’il parlait d’« État colonial », à deux reprises dans son discours, pour désigner l’État français_. Je suis profondément choqué par l’utilisation de ces termes dans un hémicycle de la République et je trouve cette attitude très contre-productive pour la Corse dans la négociation qui est en cours avec l’État."