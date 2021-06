Assemblée de Corse : une femme à la présidence ?

Après la victoire de la liste de Gilles Simeoni dimanche, c'est désormais le troisième tour qui se prépare en coulisse. L'installation de la nouvelle Assemblée de Corse aura lieu jeudi à Ajaccio. Si les tractations vont bon train et que certaines négociations pourraient s'annoncer compliquées, une semble déjà faire l'unanimité. Pour la première fois, une femme devrait prendre la présidence de l'hémicycle.

"Un signal fort"

C'est presque déjà acquis il y devrait y avoir UNE présidente de l'Assemblée de Corse, la première depuis la création de l'institution en 1982, ce serait en tous cas un signal fort pour Gilles Simeoni : « Il est évident que parmi les objectifs centraux de ce début de mandature il y a celui de réaffirmer cette volonté de la société corse de s’inscrire dans une modernité qui fait sens. Le combat pour l’égalité femmes/hommes est essentiel _et nous sommes très nombreux, pour ne pas dire tous, à penser qu’_envoyer ce signal-là fait partie des privilégiés. »

Qui sera l’élue ?

Pour la première fois, une femme devrait prendre la présidence de l'hémicycle - DR/

Qui alors pour succéder à Jean-Guy Talamoni, Prosper Alfonsi, Jean-Paul et Camille de Rocca Serra, José Rossi et Dominique Bucchini? Plusieurs noms sont déjà évoqués, si Marie-Antoinette Maupertuis et Bianca Fazi devraient logiquement garder une place au conseil exécutif, Lauda Guidicelli pourrait-elle prendre le perchoir. Incarnation de la nouvelle génération, et connaissant déjà les dessous de l'institution son profil pourrait parfaitement correspondre, à moins que Gilles Simeoni opte pour l'ouverture et pour Angèle Bastiani. Restent enfin les fidèles comme Marie-Hélène Casanova Servas ou les nouvelles venues comme Flora Mattei, fin du suspense ce jeudi.