Assemblée nationale : Christophe Lejeune dénonce le départ des Marcheurs frondeurs

Après la création ce mardi d’un neuvième groupe politique au sein de l’Assemblée Nationale formé de Marcheurs dissidents, Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue dans l’hémicycle. Un non événement selon Christophe Lejeune, le député LREM de Haute Saône.

Emmanuel Macron a donc perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale à la faveur ce mardi de la création d’un nouveau groupe politique au Palais Bourbon, le neuvième. Des Marcheurs dissidents, 17 députés, ont créé "Ecologie, démocratie et solidarité" conduit par Matthieu Orphelin (un proche de Nicolas Hulot).

En pleine tempête, on ne quitte pas le navire ! - Christophe Lejeune, député LREM de Haute Saône

Le député LREM de Haute Saône Christophe Lejeune, lui, ne mange pas de ce pain-là. « On avait annoncé au départ une cinquantaine de députés dissidents il y a une semaine. Aujourd’hui, ils sont moins de vingt. Ce n’est pas ce qui intéresse nos concitoyens. Ils attendent que tous les élus en responsabilité et au-delà fassent front commun. Cette actualité intéresse bien peu de monde. Nous avons le coronavirus, une crise économique. En pleine tempête, on ne quitte pas le navire», réagit le parlementaire.

La jambe gauche n’est pas amputée, elle avance !

Le mathématicien Cédric Villani, ex candidat à la mairie de Paris ou encore l’ex ministre de François Hollande Delphine Batho, font également partie de ce nouveau groupe qui prône « une ambition forte de transformation sociale et écologique ». La République en Marche a perdu une partie de son aile gauche. Pour beaucoup d’observateurs, cette démarche fragilise Emmanuel Macron. Une vision que ne partage pas Christophe Lejeune. « Je ne vois pas en quoi le chef de l’Etat est fragilisé. Politiquement, ce sont des personnes qui ont une sensibilité à gauche. Mais une très grande partie des députés de la République en marche ont une sensibilité à gauche, à droite, au centre et se retrouvent largement dans ce rassemblement collectif ou chacun peut exprimer ses sensibilités. La jambe gauche n’est pas amputée, elle marche, elle avance ! », indique le député haut saônois.

De la politique politicienne, Frédéric Barbier député LREM du Doubs

Dans le pays de Montbéliard, les deux députés LREM du Doubs Frédéric Barbier et Denis Sommer n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet publiquement. « C’est de la politique politicienne, je ne ferai aucun commentaire », a simplement lâché laconiquement Frédéric Barbier en marge de la visite d'une entreprise de confection de masques ce mardi à Mathay dans le pays de Montbéliard.