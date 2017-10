Assemblée nationale : consultez la déclaration d'intérêts de votre député(e)

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a mis en ligne, ce jeudi, les déclarations d'intérêts des député(e)s élu(e)s en juin dernier.

Le député élu en juin dernier près de chez vous a-t-il travaillé pour un laboratoire pharmaceutique ? A-t-il été consultant dans le domaine de l'agro-alimentaire ? Possède-t-il des parts dans le capital d'une société spécialisée dans la sécurité ou le bâtiment ? Quelle profession exerce le conjoint de votre députée ? C'est à ce type de questions que sont censées répondre les déclarations d'intérêts publiées ce jeudi.

Exigées et examinées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, ces déclarations sont obligatoirement remplies par les député(e)s élu(e)s en juin dernier. Elles sont mises en ligne et consultables sur le site de la HATVP. Les député(e)s remplissent également une déclaration de patrimoine, qui seront consultables plus tard et seulement en préfecture, conformément à la loi.

► Consultez les déclarations d'intérêts en cliquant ici

Treize déclarations manquantes

Treize député(e)s sur les 577 élus en juin n'ont pas déposé leur déclaration d'intérêts ou de patrimoine, a précisé la HATVP, qui a également constaté "des manquements" dans certaines déclarations.

Sur l'ensemble des élus de la XVe législature, "494 députés ont déposé dans le délai légal et à ce jour, 13 députés n'ont pas déposé au moins l'une des deux déclarations", a indiqué dans un communiqué la Haute Autorité, qui a saisi le bureau de l'Assemblée de ces cas.