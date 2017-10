Assemblée nationale : l'autonomie de la Corse en question

Le débat sur l'autonomie de la Corse s'est invité ce mardi sur les bancs de l'Assemblée nationale. Une question posée par Paul-André Colombani, député Pè A Corsica de la seconde circonscription de Corse-du-Sud. Il a demandé l'ouverture d'un dialogue sur cette question au lendemain des Territoriales.

Paul-André Colombani, député (Pè A Corsica) de la circonscription de Corse-du-Sud. © Maxppp - France Bleu RCFM

"Les années 2014 et 2015 ont marqué le début d'une ère nouvelle pour notre île, avançait Paul-André Colombani lors de son intervention. Ma famille politique rassemblée a remporté les élections territoriales de décembre 2015. Aujourd'hui, l'idée d'une Corse autonome est très largement répandue. Des Corses, de naissance ou de cœur, nationalistes ou non, partagent massivement et démocratiquement l'aspiration à une évolution politique et institutionnelle fondée non sur le rapport de force, mais sur le dialogue, l'esprit de réconciliation et la recherche d'une solution pérenne."

Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a répondu à Paul-André Colombani. "Je suis, dit-il, comme le président, favorable à l'autonomie de la Corse, mais dans le cadre de la République française". Gérard Collomb a malgré tout évoqué le risque d'une fuite en avant, d'une dislocation. "Tout le monde y perdrait", a conclu le ministre.

