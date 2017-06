Assemblée nationale : le calendrier des députés de la Loire et la Haute-Loire

Depuis ce lundi on connaît le nom des 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. L'été promet d'être studieux pour les parlementaires qui doivent obligatoirement passer au palais Bourbon dès cette semaine. Explications

Après avoir commencé leurs mandats dans les studios de France Bleu Saint-Étienne Loire lundi matin, au lendemain de leur victoire, les six députés de la Loire rencontrent le préfet du département ce lundi midi. Ensuite, les parlementaires seront à l'Assemblée nationale dès jeudi pour procéder à leurs inscriptions administratives. Au menu : de la paperasse. Vérification des identités, inscription à la sécurité sociale de l'Assemblée Nationale. En revanche ils n'ont pas à donner le nom de leurs collaborateurs parlementaires car ce sont des contrats privés. Leurs bureaux, situés en face du Palais Bourbon, seront attribués plus tard.

Pas ou peu de vacances pour les députés

Mardi prochain les députés vont entrer dans le vif du sujet avec la première séance publique (15h) et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Le lendemain aura lieu cette fois l'élection des vice-présidents et des trois questeurs. Deux doivent appartenir à la majorité présidentielle. Le dernier à l'opposition. Cette année les députés auront très peu de vacances. Dès le 4 juillet le gouvernement va statuer sur un certains nombres de textes. La loi sur la moralisation de la vie publique et puis la loi Travail. Même si le gouvernement décide par ordonnances, les travaux des députés devraient durer jusqu'au 18 août. Les députés pourront souffler quelques jours avant la rentrée.

