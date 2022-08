Assemblée nationale : que retiennent les nouveaux députés de la Gironde du début de législature

Après quatre semaines de travaux législatifs parfois houleux, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'arrêtera le 7 août avant le retour des députés dans l'hémicycle le 3 octobre. Avant de clore les débats, les parlementaires ont notamment adopté le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Retour sur ce début de législature avec les nouveaux députés de la Gironde.

Thomas Cazenave (Renaissance) : "J'ai passé plusieurs nuits à l'Assemblée"

Député de la majorité élu dans la 1ere circonscription de la Gironde, Thomas Cazenave salue déjà "des résultats très concrets" notamment le vote du projet de loi sur le pouvoir d'achat. "La revalorisation des retraites, l'allocation adulte handicapé, la ristourne de carburant (...) Ça, ce sont de bonnes nouvelles pour les Français." Le texte a été adopté en première lecture vendredi 22 juillet peu avant 6h du matin après une nuit de discussions chaotiques. Un rythme de travail décrit comme "très exigeant" par le parlementaire proche d'Emmanuel Macron. "Il y a des groupes d'opposition qui ont joué la montre, qui ont déposé énormément d'amendements, qui ont peu ralenti le processus."

Edwige Diaz (Rassemblement national) : "Le spectacle clownesque de la Nupes"

Souvent qualifiée d'étoile montante du parti de Marine Le Pen, Edwige Diaz, la députée Rassemblement national de la 11eme circonscription de la Gironde, revendique une première victoire. "La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé faisait partie du programme de Marine Le Pen et elle a été adoptée par le Parlement." Sur la question du carburant, la jeune parlementaire du Blayais plaidait pour une baisse de TVA de 20 à 50%. "Malheureusement, le gouvernement a décidé de se contenter de faire une petite ristourne, non seulement insuffisante mais en plus temporaire". La conseillère municipale de Saint-Savin assure que les 89 députés du RN représentent "une opposition constructive, responsable, aux antipodes du comportement de la Nupes qui se contente de gesticulation, de vocifération, d'obstruction, (...) de scène déplorable et indigne de la représentation nationale. On dirait qu'ils sont là pour s'amuser".

Grégoire de Fournas (Rassemblement national) : "On a le pouvoir de changer les choses"

Viticulteur dans le Médoc, Grégoire de Fournas déplore, à l'instar de sa camarade Edwige Diaz, l'opposition "dogmatique, idéologique et stérile" de la Nupes. "Sur le pouvoir d'achat, on était tous d'accord qu'il fallait des augmentations de salaires plutôt que des primes. Ça n'a pas été le choix de la majorité et nous, raconte le député RN, nous l'avons contesté. Maintenant, quand il y a des primes qui sont proposées, nous le votons parce que nous considérons que même si ce n'est pas parfait, ça va dans le sens de l'intérêt des Français et des Français. La France insoumise reste sur une position dogmatique en votant contre". En quatre semaines de travaux législatifs, le parlementaire se targue d'avoir rendu un rapport d'évaluation sur l'application de la loi EGalim 2, "un gros travail". "J'ai posé une question orale sur la disponibilité et l'entretien des Canadair qui ont fait défaut sur les divers incendies de la Gironde".

Loïc Prud'homme (La France insoumise) : "Nous avons été élus pour nous opposer aux mesures du gouvernement"

Réélu dans la 3eme circonscription de la Gironde, Loïc Prud'homme rappelle qu'il "était en 2017 un des 17 députés insoumis face au raz de marée Macron". Le parlementaire remarque que "c'est une autre assemblée qui a démarré avec des rapports de force bien différents et une possibilité pour la Nupes de peser dans le débat". Loïc Prud'homme répond aux critiques adressées à La France insoumise. "Cela fait bientôt 50 ans que j'entends le même refrain. Que ce soit la majorité ou le RN, ces gens n'ont pas compris que les LFI et la Nupes en général, nous avons été élus pour nous opposer aux mesures qui sont proposées par le gouvernement. C'est juste notre boulot de parlementaires d'opposition que de faire entendre une voix alternative. Après, les caricatures que les autres veulent bien nous affubler, elles le sont à dessein pour essayer de discréditer notre notre force."

Nicolas Thierry (Europe Ecologie Les Verts) : "L'Assemblée est redevenue un lieu de débat d'idées"

Député écologiste de la 2e circonscription de la Gironde (Bordeaux centre), Nicolas Thierry retient "trois choses" des premières semaines de travail législatif. "D'abord l'incapacité du gouvernement à saisir la gravité du moment, entre les incendies dramatiques, les canicules à répétition, la sécheresse." L'élu EELV salue en revanche "une bonne nouvelle". "L'Assemblée est redevenue le coeur battant de notre démocratie, avec des débats parfois vifs, ça change du dernier mandat ou c'était devenue une chambre d'enregistrement." Nicolas Thierry se dit également "frappé et inquiet que l'amendement visant à taxer les superprofits des multinationales ait été rejeté par le gouvernement". Enfin, le parlementaire s'émeut "de la banalisation du Rassemblement national". "On a permis au RN de présider des séances. On risque de payer très cher ce basculement en 2027".