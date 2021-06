La ville de Châtellerault recherche assesseurs désespérément et elle n'est pas la seule dans le Poitou

La galère des communes du Poitou pour trouver des assesseurs. Cette année, en plus du contexte covid à gérer, il faut trouver des assesseurs non pas pour une mais pour deux élections : les départementales et les régionales ont été repoussées au 20 et au 27 juin prochain. Alors certes, chaque candidat à l'élection est censé déléguer minimum deux assesseurs, les mairies en proposent également, mais cela ne suffira pas pour tenir tous les bureaux de vote partout. Entre la peur du covid, et la proximité des vacances d'été, certains habitués n'ont pas pu se rendre disponibles cette année. Il a donc fallu rivaliser d'ingéniosité en termes de communication pour attirer de nouvelles "têtes" : annonces dans le bulletin municipal, appel à volontaires sur les applications mobile des communes, le site de la mairie, ou dans les médias. Malgré cela, toutes les communes n'ont pas encore bouclé leurs effectifs.

Le cas de Châtellerault, deuxième ville de la Vienne

C'est le cas par exemple à Châtellerault par exemple où il manque une soixantaine d'assesseurs sur 96. Anahide Voisin est la responsable du service affaires publiques à la mairie de Châtellerault.

"On n'a pas forcément ce type de problème pour les présidentielles ou les municipales. Mais là, avec le contexte covid en plus, c'est compliqué. Certes, une double élection, c'est plus de participation au vote mais c'est une organisation plus lourde pour les communes."

Pour devenir assesseur, il faut être inscrit sur les listes électrales de la commune. A Châtellerault, les volontaires ont jusqu'au 17 juin pour se faire connaître, en appelant notamment le 05 49 20 20 01.