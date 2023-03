Assez d'être une "potiche", la députée de Vendée Véronique Besse votera la censure

"J'en ai un peu marre de ne pas pouvoir m'exprimer conformément à ce pour quoi nous avons été élus il y a neuf mois". Sur France Bleu Loire Océan la députée divers-droite de Vendée Véronique Besse annonce qu'elle votera pour la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, ce lundi à l'Assemblée Nationale. "C'est le onzième 49-3 que nous subissons à l'Assemblée et notamment sur ce vote qui était important pour l'avenir des Français. Je pense qu'il était important qu'on puisse s'exprimer. Comme on ne le peut pas, je voterai la motion de censure parce que je pense qu'il faut que tout soit plus clair et que la représentation nationale ne fasse pas de la figuration. J'en ai un peu assez d'être, entre guillemets, une potiche et il faut qu'on puisse s'exprimer et représenter nos électeurs".

