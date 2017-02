Assistants du FN au Parlement européen : deux proches de Marine Le Pen en garde à vue

Le garde du corps et la cheffe de cabinet de Marine Le Pen visés par l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs des assistants du Front national au Parlement européen, ont été placés en garde à vue mercredi. La candidate du Front national à l'Elysée dénonce une "cabale politique".

Le garde du corps et la cheffe de cabinet de Marine Le Pen étaient en garde à vue mercredi dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. La candidate du Front national à la présidentielle, en tête dans les sondages pour le premier tour, a aussitôt dénoncé une "cabale politique".

"Les Français savent exactement faire la différence entre les vraies affaires et les cabales politiques. Ils le savent pertinemment", a-t-elle déclaré en marge d'un déplacement en Seine-et-Marne, dans une allusion directe à l'enquête qui vise François Fillon sur des soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de ses enfants quand il était député et sénateur.

Marine Le Pen pourrait également être visée par les investigations

Dans l'affaire qui embarrasse la présidente du FN, les enquêteurs se posent une question simple : le Front national a-t-il mis en place un système pour que le Parlement européen prenne en charge, via des contrats d'assistants parlementaires, des salaires de cadres ou d'employés du mouvement en France ? Le garde du corps de Marine Le Pen, Thierry Légier, et sa cheffe de cabinet, Catherine Griset, étaient entendus depuis mercredi matin à Nanterre par les policiers de l'Office anticorruption de la police judiciaire, sous l'autorité des juges d'instruction du pôle financier, saisis par le parquet de Paris depuis décembre. A l'issue de leur garde à vue, qui peut durer jusqu'à 48 heures, ils peuvent soit repartir sans être poursuivis à ce stade, soit être présentés à la justice en vue d'une éventuelle mise en examen.

La candidate à la présidentielle pourrait également être visée par les investigations, car son garde du corps et sa cheffe de cabinet étaient salariés comme ses assistants au Parlement européen, qui a réclamé à Marine Le Pen un total de 339.946 euros de salaires qu'il considère indûment versés.