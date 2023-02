Assistants parlementaires du MoDem : "Ce qu'on nous reproche n'existe pas" se défend François Bayrou

François Bayrou pourrait-il être jugé prochainement ? La question se pose plus franchement depuis que le parquet de Paris a demandé un procès contre treize personnes dont François Bayrou . Ils sont soupçonnés dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le patron du MoDem pourrait être jugé pour complicité de détournement de fonds publics.

Un possible procès d'ici la fin de son mandat de maire

S'il y a un procès, on peut raisonnablement penser qu'il pourrait être l'année prochaine ou, au pire, en 2025. Ce procès se tiendrait donc avant la fin de son mandat de maire à la ville de Pau en 2026. Pour l'instant, il faut attendre l'ordonnance du juge d'instruction qui a reçu le réquisitoire définitif du parquet de Paris et qui va aussi étudier, dans les prochaines semaines, les différents documents apportés par les avocats (pour contester des chiffres par exemple).

Quelle est la stratégie de François Bayrou ?

Ce dossier est important, sensible, donc il représente plusieurs semaines de travail, voire plusieurs mois. Le dossier pourrait être bouclé en milieu d'année. Si le juge d'instruction décide que François Bayrou doit être jugé, il faudra encore attendre, d'autant plus que ce procès se tiendrait sans doute sur plusieurs jours. En prenant en compte les délais d'audiencement, l'horizon pourrait être au début de l'année 2024.

Des recours possibles

Si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris est extrêmement à charge, François Bayrou pourrait décider de faire appel. Une fois ou deux fois. Cela repousserait encore de plusieurs mois la tenue d'un possible procès si l'affaire passait devant la chambre de l'instruction et la cour de cassation. Si François Bayrou est jugé et s'il est condamné, il risquerait alors une peine d'inéligibilité.

François Bayrou ne paraît pas inquiet du réquisitoire du parquet de Paris. Le maire de Pau réagit : "Ça peut toujours arriver de devoir aller devant un tribunal, c'est arrivé à beaucoup dans le monde politique français, mais si c'était le cas je n'ai aucun doute que la vérité triompherait. C'est un épisode supplémentaire d'une pseudo affaire qui dure depuis six ans et sur laquelle il sera parfaitement aisé de montrer que les accusations sont complètement infondées, ce n'est pas vrai. Des jugements de la cour d'appel disent que ce qu'on nous reproche n'existe pas. Ce qui a été fait et qui est absolument légal, c'est que les assistants parlementaires avaient des contrats à mi-temps pour notre mouvement [ndlr. MoDem] et à mi-temps pour les parlementaires européens."

"Cette affaire est très gênante"

"Cette affaire lui a déjà coûté le ministère de la justice, réagit le maire de gauche de Billère, Jean-Yves Lalanne. Au vu de l'actualité sociale et politique, s'il spéculait de remplacer Elisabeth Borne, c'est sans doute une difficulté pour lui, sans parler de la présidentielle... Je ne connais pas les conséquences d'une décision de justice, ça ne remet peut-être pas en question son mandat de maire de Pau. C'est toujours problématique d'être condamné en justice, surtout quand François Bayrou est un habitué de leçons de démocratie. Cette affaire est très gênante pour un élu politique de son niveau."

Le conseiller municipal communiste Olivier Dartigolles écrit par sms que "c'est le temps de la justice". "C'est bien que justice avance, attendons qu'elle se prononce" réagit le socialiste Jérôme Marbot.

Les Palois.es divisé.e.s sur le sujet

"Je vous concède que c'est un très bon maire mais pour le reste je ne l'aime pas du tout, s'agace un Palois croisé sur le boulevard des Pyrénées. Il est pris la main dans le sac avec des malhonnêtetés, il passe devant la justice c'est normal." Une passante est claire : "Je pars du principe que tout politique doit être exemplaire." "On est enchantés de notre maire, M. Bayrou, on ne souhaite pas qu'il ait des problèmes avec la justice, c'est un homme qui prend des engagements et qui les respecte, on le soutiendra !" commente un couple à côté.

