Association des Maires de France : le Mayennais Joël Balandraud nommé secrétaire général adjoint

Un élu de la Mayenne prend du galon au sein de l'Association des Maires de France. Joël Balandraud, maire d'Évron et président de cette association en Mayenne a été nommé ce mardi secrétaire général-adjoint de l'AMF.

La structure, lors du 103e Congrès des Maires le 18 novembre 2021, a choisi David Lisnard, le maire de Cannes, en tant que président. "Je me réjouis de la confiance que me témoigne David Lisnard et je suis très honoré de l’accompagner dans le cadre de son mandat de Président de l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités de France (...) Mon engagement est guidé par la volonté _d’y porter la voix de tous les élus de la Mayenne_" réagit Joël Balandraud dans un communiqué.