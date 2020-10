Association des maires de Haute-Corse : qui pour succéder à Anne-Marie Natali ?

Après les renouvellement partiel de la Chambre des territoires, élection aujourd'hui pour désigner le président de l'association des maires et présidents des intercommunalités de Haute-Corse.

Qui pour succéder à Anne-Marie Natali ? La maire de Borgu assurait l'intérim en remplacement de Pierre-Marie Mancini démis de ses fonctions suite à une condamnation définitive dans l'affaire dite des gîtes ruraux.

Le scrutin a lieu ce matin. Une seule liste en course, celle emmenée par Ange-Pierre Vivoni qui, par le passé, a déjà présidé cette association qui a pour but de soutenir les communes et faire remonter leurs problèmes. Parmi ceux-ci, la sécurité des élus. C'est en tout cas une des priorités d'Ange-Pierre Vivoni, le maire de Sisco qui indique que “ tous les jours, on entend que des maires sont menacés. On ne peut plus faire de PLU. 2/3 des communes n’ont pas de documents d’urbanisme. Beaucoup de maires ne veulent pas travailler sur ces dossiers de peur de pressions. C’est inacceptable. Si je suis élu, je proposerai que chaque menace fasse l’objet d’une constitution de partie civile de l’association des maires de Haute-Corse. Je demanderai audience au procureur de la République.”

Le scrutin a donc lieu ce matin pour désigner le nouveau président de l'association des maires de Haute-Corse. En revanche, pas encore de date pour l'élection à la présidence de l'association des maires de Corse du Sud. Elle sera fixée le 12 octobre lors d'une assemblée générale.