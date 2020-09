Association des maires de la Loire : Hervé Reyaud dévoile sa liste

Il avait annoncé dès juillet dernier son intention de briguer la présidence de l'association des maires de la Loire. Ce jeudi, Hervé Reynaud a dévoilé sa liste. Le maire de Saint-Chamond affiche sa volonté de rassemblement en s'entourant d'hommes et de femmes de toutes sensibilités politiques.

Deux mois après avoir annoncé son intention de briguer la présidence de l'association des maires de la Loire, Hervé Reynaud, le maire (DVD) de Saint-Chamond, a dévoilé, ce jeudi 10 septembre, sa liste pour l'arrondissement de Saint-Etienne qui comporte quatorze noms - sachant que les listes des arrondissements de Roanne et Montbrison comporteront chacune onze noms.

Parmi les treize colistiers aux côtés d'Hervé Reynaud, on retrouve des hommes et femmes de toutes sensibilités politiques et notamment la maire socialiste de La Talaudière, Ramona Gonzalez-Grail, qui se dit "ravie d'avoir été sollicitée". A l'image des autres candidats, elle salue dans le maire de Saint-Chamond "une personnalité qui sait rassembler".

Parler à l'unisson face à l'Etat

Les candidats expliquent qu'ils veulent faire de l'association des maires de la Loire une instance capable de porter à l'unisson la voix des élus de terrain, qu'ils soient ruraux ou citadins et quelle que soit leur étiquette politique. Face aux décisions "tombées d'en haut", disent-ils, ils veulent pouvoir faire remonter leurs besoins et leurs idées jusqu'au sommet de l'Etat. Ils appellent de leurs voeux une "dotation covid", autrement dit, des moyens financiers qui permettraient aux communes d'être associées au plan de relance, elles qui ont dû faire face à de nombreuses dépenses pendant la crise sanitaire.

La liste des 14 candidats

Denis Barriol, maire de Genilac

Frédérique Chave, maire de Chagnon

Vincent Ducreux, maire de saint-Genest-Malifaux

David Fara, maire du Chambon-Feugerolles

Sylvie Fayolle, maire de Saint-Paul-en-Cornillon

Luc François, maire de la La Grand-Croix

Ramona Gonzalez-Grail, maire de La Talaudière

Rémi Guyot, maire de Saint-Christo-en-Jarez

Marc Jandot, maire de Dargoire

Christian Julien, maire de Saint-Genest-Lerpt

Valérie Peysselon, maire de Vérin

Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond

Marc Thelisson, maire de Saint-Héand

Daniel Torgues, maire de Sainte-Croix-en-Jarez

L'élection au sein de l'association des maires de France se fera via un vote par correspondance ouvert jusqu'au 26 octobre. Viendra ensuite l'élection du nouveau président de l'association des maires de la Loire, lors d'une assemblée générale qui devrait vraisemblablement se tenir le 31 octobre.