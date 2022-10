Assurance chômage, budget : la rentrée parlementaire s'annonce houleuse

Députés et sénateurs reprennent leurs travaux, ce lundi, avec un menu pour le moins copieux et brûlant. Entre la réforme de l'assurance chômage, le vote du budget 2023, la réforme des retraites ou encore l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, nombre de sujets extrêmement clivants arrivent sur le pupitre des parlementaires, et les débats promettent, d'emblée, d'être houleux.

Divisions sur la réforme de l'assurance chômage

Les hostilités doivent commencer, ce lundi après midi dès 16 heures, par un débat sur la "guerre en Ukraine et ses conséquences pour la France". A cette occasion, alors que la situation est plus tendue que jamais après de nouvelles annexions russes, la majorité présidentielle compte interpeller les élus du Rassemblement National, qu'elle accuse régulièrement de proximité avec le régime de Vladimir Poutine.

Dès ce lundi soir, les députés se penchent sur un dossier épineux, celui de la réforme de l'assurance chômage. Le projet de loi que porte le ministre du Travail, Olivier Dussopt suscite une forte contestation. Les macronistes, faute de pouvoir revendiquer une majorité absolue, vont devoir convaincre les députés de droite et notamment le parti LR, de leur apporter leur soutien. Le texte, au menu du Palais Bourbon jusqu'à mercredi, prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles, qui expirent le 31 octobre.

Mais surtout, il doit valider la possibilité, par décret, de moduler l'assurance chômage afin qu'elle soit "plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé", selon les mots d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. La France insoumise, déjà vent debout en juillet sur les propositions pour le pouvoir d'achat, a promis une "guérilla urbaine".

Menace du 49.3 et de dissolution de l'Assemblée nationale

Devant les deux chambres va s'engager en parallèle dans les prochains jours l'épreuve du budget 2023, que les oppositions promettent déjà de rejeter. L'exécutif risque fort de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer ce projet de budget sans vote. A cette occasion, la gauche et le RN pourraient déposer des motions de censure contre le gouvernement.

Le même scénario pourrait se répéter sur le projet de budget de la Sécurité sociale, à compter du 20 octobre. Le gouvernement a tenté d'apaiser la colère en renonçant à la piste d'un amendement pour réformer les retraites cet automne et en proposant une "consultation" en vue d'un texte avant "la fin de l'hiver". En cas de tentative de blocage de la réforme des retraites par une ou plusieurs motions de censure, le président de la République, qui souhaite qu'elle entre en vigueur dès l'été 2023, a brandi la menace d'une dissolution.

La rentrée est "très chargée" mais "nous l'abordons de façon très sereine" et "sous le signe d'une nouvelle méthode" de recherche de compromis, a souligné à France 2 la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet. Elle refuse d'envisager un "blocage" des réformes : "ce n'est pas ce que les électeurs ont souhaité".