Attaque à la voiture-bélier chez le maire de L'Haÿ-les-Roses : "faits intolérables", "un cap a été franchi"

Elisabeth Borne condamne fermement ce dimanche l'attaque à la voiture-bélier du domicile de Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Haÿ-les-Roses, survenue dans la nuit. Des "faits intolérables", "les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté", promet la Première ministre, via un communiqué de Matignon. "Un cap a été franchi", a déclaré ce dimanche sur BFM TV le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui parlé dans un tweet d'une "lâche et terrible agression", et d'actes "odieux", affichant un soutien "total" au maire.

Du côté du parti du maire, le patron des Républicains, Eric Ciotti a lui condamné "des faits d'une extrême gravité qui doivent conduire leurs auteurs en cour d'assises". "La lâcheté et l'ignominie d'une telle attaque ne le feront pas reculer. Honneur à son courage", a réagi, également sur Twitter, la présidente de l'Ile-de-France Valérie Pécresse. "Tous les caps sont franchis un à un. Dans un effondrement généralisé", a renchéri le député LR Aurélien Pradié sur le même réseau social, adressant au maire son "soutien indéfectible".

L'attaque d'un "symbole de la République"

À l'extrême droite, le porte-parole du RN Laurent Jacobelli s'est révolté sur franceinfo de cette attaque d'"un symbole de la République", en pointant l'action de "hordes sauvages qui veulent nuire à la France". Pour le président de Reconquête, Éric Zemmour, "un cap a encore été franchi" et "ces sauvages ont osé toucher à sa famille, parce qu'il a le seul tort d'être maire et donc de représenter la France".

Dans la majorité présidentielle aussi, les messages de soutien ont afflué. "Bravo pour ton courage et ta détermination à servir nos concitoyens ! Ne laissons passer aucune violence, verbale ou physique", lui a écrit le ministre de l'Economie, ancien LR, Bruno Le Maire. "S'attaquer à un maire, c'est s'en prendre à nous tous, à tous les citoyens. Toute la communauté nationale doit dire stop", a plaidé le ministre délégué à la Ville Olivier Klein.

A gauche aussi, Marine Tondelier, numéro un d'EELV, a assuré que "les écologistes apportent leur soutien le plus total à Vincent Jeanbrun". "Ce qu'il a vécu est inqualifiable", a-t-elle twitté.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe de personnes s'en est pris à la voiture bélier au portail de la maison de Vincent Jeanbrun à L'Haÿ-les-Roses. Ils ont mis le feu à ce véhicule, puis à celui du maire ainsi qu'à ses poubelles. L'élu passait la nuit dans sa mairie, mais sa femme et ses deux enfants se trouvaient à son domicile. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat par le parquet de Créteil.