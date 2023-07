Attaque à la voiture-bélier chez le maire de L'Haÿ-les-Roses : les élus de la Mayenne apportent leur soutien

Plusieurs élus mayennais partagent leur émotion et leur soutien sur les réseaux sociaux ce dimanche 2 juillet 2023 après l'attaque contre la maison du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) près de Paris. Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture-bélier a foncé dans la maison de Vincent Jeanbrun et de sa famille pendant les violences urbaines.

Un rassemblement mardi devant les mairies

Le maire de Méral et président de l'association des maires ruraux de la Mayenne, Richard Chamaret, appelle les élus et les citoyens mayennais à se rassembler à midi ce mardi 4 juillet devant leur mairie, pour faire "face aux violences envers des maires", écrit-il sur Twitter. Il ajoute : "Vive la République, vive la France mais "Raz le bol !".

"Comment peut-on en arriver là ?", s'interroge de son côté Olivier Richefou, le président du Conseil départemental. Il ajoute : "soutien nécessaire de toute la République". Le député socialiste de la Mayenne Guillaume Garot apporte lui son "soutien républicain au maire" et écrit "stop aux violences". Pour l'eurodéputée Renaissance Valérie Hayer, "les violences doivent cesser immédiatement". Elle dit apporter également son "plein soutien au maire et à sa famille après cette attaque inqualifiable et intolérable".