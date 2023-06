Attaques du centre LGBTI : la ministre de l'Egalité femmes-hommes Isabelle Rome se rend à Tours mardi

La ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes se rendra au centre LGBTI de Tours ce mardi. Isabelle Rome fait le déplacement dans un contexte tendu, après des actes de vandalisme répétés contre le local de l'association. En deux mois et demi, la bâtiment a été visé à six reprises. Le 22 mai, le local a même été attaqué par un projectile explosif .

La ministre va échanger avec les membres de l'association et présenter son plan de lutte contre la haine anti-LGBTI

La ministre a prévu d'échanger avec les équipes de l’association et de leur présenter "les grands axes du prochain plan national de lutte contre la haine anti-LGBT+". Elle est attendue à partir de 9h et demi sur place.

Une visite qui intervient en plein mois des fiertés et alors que les quatre passages piétons arc en ciel de la place Jean-Jaurès ont été vandalisés dans la nuit de jeudi à vendredi .