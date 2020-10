Plusieurs élus de Franche-Comté réagissent après l'attaque au couteau de Nice, dans laquelle trois personnes sont mortes. Les élus affirment leur soutien, font part de leur émotion et appellent à l'unité face au terrorisme.

Attentat au couteau à Nice : les élus de Franche-Comté expriment leur soutien et leur émotion

Les réactions se multiplient après l'attaque au couteau de Nice, où trois personnes sont mortes, ce jeudi matin, dans une basilique catholique. En Franche-Comté, plusieurs élus expriment leur soutien et leur émotion sur les réseaux sociaux ou par communiqué.

La députée LR du Doubs Annie Genevard exprime sa "compassion aux fidèles catholiques éprouvés par ce terrible attentat commis à Nice. L’islamisme tente de saper notre unité en ciblant toutes les forces qui nous unissent." Elle appelle à œuvrer pour la laïcité "La France protège la liberté de culte et la liberté d’expression. La France est un pays laïc, elle le restera." Vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Annie Genevard appelle aussi à se serrer les coudes et à combattre le terrorisme islamiste : "Soyons unis, solides, et résolus face à cette guerre qui vise à imposer une autre vision de notre vie commune. Pour cela, notre législation doit s’adapter. Cette évolution consolidera l’État de droit afin de vaincre les islamistes."

L'ancien ministre et sénateur de Haute-Saône Alain Joyandet a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux :

Dans le camp de la majorité, plusieurs politiques ont aussi fait part de leur émotion, comme la députée LREM du Doubs Fanette Charvier :

A Besançon, la maire EELV, Anne Vignot a posté ce message sur son compte Twitter :

Nicolas Bodin (PS), vice-président du Grand Besançon Métropole, appelle lui à rester unis :