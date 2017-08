Attentat de Barcelone : les réactions des politiques mayennais

Les élus mayennais ont réagi sur Twitter après l'attaque jeudi soir à Barcelone.

Dans un communiqué, le président du département, Olivier Richefou condamne un acte "odieux et barbare". Il exprime sa "solidarité" et appelle à "plus d'efforts en matière de coopération européenne et internationale contre le terrorisme".

La député macroniste Géraldine Bannier se dit "indignée" et "révoltée".

Mot d'indignation et de révolte si fragile face aux images d'horreur de Barcelone et Cambrils. Pensées aux familles. Qui peut justifier ça ? — Géraldine BANNIER (@Bannier_G) August 18, 2017

Il faut être "solidaires" selon le député européen Jean Arthuis.

Mes pensées vont aux victimes de l'odieux attentat de Barcelone,à leurs familles.Cette guerre,décrit l'ampleur de nos devoirs de solidarité — Jean Arthuis (@JeanArthuis) August 17, 2017

Le conseiller régional PS Jean-Pierre Le Scornet reprend le tableau "Guernica" de Pablo Picasso.

Le député UDI Yannick Favennec, un des premiers à tweeter après l'attaque, adresse une pensée "émue".

Une pensée émue et solidaire pour nos amis espagnols où le terrorisme a frappé cet après midi #Barcelone — Yannick FAVENNEC (@yfavennec) August 17, 2017

"Tragédie", "folie", les mots du député PS Guillaume Garot.

Les heures passent. Le bilan en vies humaines s'alourdit. Folie du terrorisme, tragédie pour l'Espagne. Pensées émues toutes les victimes. — Guillaume GAROT (@guillaumegarot) August 17, 2017

Le maire de Laval aussi, François Zocchetto, s'est fendu d'un tweet.