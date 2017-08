Attentat de Barcelone : les réactions politiques en Côte-d'Or

L'Espagne a décrété trois journées de deuil après les attentats qui ont frappé Barcelone et la station balnéaire de Cambrils. En début d'après-midi, le bilan s'élève à 14 morts et une centaine de blessés de 34 nationalités différentes dont des Français. Les hommes politiques réagissent sur twitter.

Les attaques terroristes à Barcelone et à Cambrils de jeudi ont fait au moins 14 morts et plus de 100 blessés selon les autorités catalanes. Dans toute l'Espagne, trois jours de deuil ont été décrétés. Les drapeaux resteront en berne. Les hommages aux victimes. Voici celles des hommes politiques de la Côte-d'Or recueillies sur twitter.

#Ouagadougou dimanche, #Barcelone aujourd'hui. Solidaire, la ville de #Dijon est aux côtés de ces deux villes frappées par le terrorisme. — François Rebsamen (@frebsamen) August 17, 2017

C’est avec émotion et stupeur que j’ai appris les deux nouveaux attentats perpétrés en Espagne, à Barcelone et... https://t.co/w2aPlUVhOO — Alain Suguenot (@A_Suguenot) August 18, 2017

Toutes mes pensées vont aux victimes de #Barcelone et à leurs proches et au-delà aux Espagnols frappés par une violence odieuse et lâche — Marie-Guite Dufay (@MarieGuiteDufay) August 17, 2017