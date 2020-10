Attentat de Conflans : la maire de Besançon veut organiser des assises locales autour de la religion

Trois jours après l'attentat de Conflans dans les Yvelines contre un professeur, ce lundi 19 octobre, la municipalité de Besançon (Doubs) a annoncé vouloir agir rapidement. La Ville veut travailler sur la tolérance et la liberté, en mettant l'accent sur l'éducation dans les écoles. Anne Vignot, la mairesse de Besançon, a annoncé sa volonté d'organiser des assises locales sur la religion et la tolérance.

"La religion ne doit pas être un objet de terreur"

Anne Vignot a proposé d'organiser des assises locales sur la religion et la tolérance à Besançon. La mairesse veut donc aller plus loin que ce qui est déjà mis en place par le gouvernement : "je sais combien l'état est attentif à l'acceptation du culte et de le croyance, et leur droit d'exister. Pour autant elles ne peuvent pas entamer les valeurs républicaines qui sont la liberté, l'égalité, et la fraternité."

"Ces assises permettraient de mettre ces valeurs au cœur d'une discussion, de voir quelles actions mener. L'objectif est d'aborder ces questions de façon participative avec les éducateurs, les écoles, les familles et les enfants. La religion ne doit pas être un objet de terreur." C'est donc un projet, "il faut que l'on travaille là-dessus," précise-t-elle.

Ne pas laisser les enseignants seuls face à ces problématiques

La mairesse veut aussi donner plus de moyens aux écoles, accompagner les enseignants et ne pas les laisser seuls face à ces problématiques : "pour faire système autour de l'école, il ne faut pas que les enseignants soient tous seuls, dans leur école. Il faut qu'on leur permette de sortir encore plus _au contact des clubs sportifs, des associations culturelles._"

"Tisser plus de lien entre les acteurs de notre territoire "

"Il faut donner aux enfants un contact direct à tous ces lieux de partage, tisser plus de lien entre les acteurs de notre territoire pour offrir un système éducatif le plus uniforme possible à nos enfants," ajoute Anne Vignot, qui veut finalement consolider ce tissus local. "C'est ainsi que nous, les communes, pouvons agir," a-t-elle conclu.