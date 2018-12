Attentat de Strasbourg : la ministre des Armées est venue remercier les militaires de l'opération Sentinelle

Strasbourg, France

Près d'une semaine après le raid meurtrier de Chérif Chekatt qui a fait cinq morts et onze blessés, la ministre des Armées était à Strasbourg ce lundi soir, accompagnée d'élus locaux, de soldats et de policiers. Florence Parly s'est d'abord rendue place Kleber pour se recueillir en silence et déposer une rose blanche sur le mémorial improvisé.

La ministre des Armées a ensuite déambulé dans les rues de Strasbourg jusqu'à la rue Sainte-Hélène, là où une patrouille de militaire a ouvert le feu sur Chérif Chekatt et l'a blessé au bras. Florence Parly a fait part de son émotion et a dit "mesurer la difficulté" de l'intervention des militaires et des forces de l'ordre. "Je voudrais remercier les militaires et les policiers du travail qui a été accompli et je voudrais citer aussi tous ceux qui sont intervenus, en particulier aux médecins, aux urgentistes et tous ceux qui étaient dans les rues et qui ont prêté secours" a dit Florence Parly.

Les forces de l'ordre sont "totalement engagées pour la sécurité de nos concitoyens"

Florence Parly a aussi rappelé que "la menace terroriste reste élevée" et que des renforts ont été apportés à l'opération Sentinelle. "Notre vœu le plus cher à tous c'est que ces fêtes de Noël puissent se passer dans le calme, dans la sérénité et dans la paix. Il [Chérif Chekatt] aurait sans doute souhaité que le marché de Noël ne rouvre pas et les élus, ici, ont pris je crois, la seule et possible décision, c'était de rouvrir. Je crois que c'est cela qui est important, que nous puissions revendiquer nos valeurs, nos libertés et ne pas nous laisser impressionner. Pour cela il est indispensable que les militaires, les policiers et les gendarmes continuent la mission qui est la leur et je puis vous dire qu'ils sont totalement engagés pour la sécurité de nos concitoyens" a expliqué la ministre des armées.