Attentats : Christian Estrosi veut réunir les maires des grandes villes européennes

Christian Estrosi veut réunir les maires des grandes villes européennes pour lutter contre le terrorisme. Le maire de Nice invite les 28 et 29 septembre prochains ses homologues européens et méditerranéens à participer à une grande réflexion sur les moyens politiques et financiers.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs devant la stèle dédiée aux victimes du terrorisme sur la colline du château vendredi matin, Christian Estrosi a rapidement embrayé sur un discours politique. " Le gouvernement de François Hollande n'avait pas laissé la possibilité aux maires de France de participer à l'élaboration des lois anti terroristes". Christian Estrosi a tendu la main aux maires voisins également victimes du terrorisme. Pour l'instant, seuls les maires de Madrid, Turin et Stockholm répndent présents à l'invitation. Les élus de Londres et Berlin ont donné "un signal positif" à la proposition de Christian Estrosi.

" Les maires sont les premiers confrontés à cette violence "

Le projet du maire de Nice, s'il est encore flou, laisse entrevoir le souhait de créer une "force politique" pour imposer les prérogatives des maires dans les réformes des Etats. "Ce sont les maires désormais qui sont les premiers confrontés à cette violence, qui sont les gestionnaires de ces espaces publics, qui peuvent détecter au quotidien , qui signalent mais pourtant ce ne sont pas eux qui participent aux grandes décisions nationales et européennes."

Christian Estrosi demande la création d'un fond européen pour lutter contre le terrorisme. Même si une coopération européenne existe déjà. Les travaux de sécurisation de la Promenade des Anglais ont par exemple coûté 30 millions d'euros.