Attentats contre des mairies : la "condamnation" divise l'hémicycle

La conférence des présidents n'a pas permis de mettre l'ensemble des partis d'accord sur la rédaction d'une résolution commune en soutien aux maires d'Afa et d'Appietto, récemment victimes d'incendies criminels. Deux propositions de résolution ont donc été présentées : celle de l'exécutif et celle d'Un Soffiu Novu. La mésentente s'est concentrée sur l'ajout, au texte de soutien, d'une "condamnation".

La condamnation d'Un Soffiu Novu

"Nous divergeons sur ce qui résulte de cette souffrance et ce que sont en droit d'attendre ces maires ", regrette le président du groupe de droite, Jean-Martin Mondoloni, après avoir souligné que l'ensemble de l'hémicycle se rassemble sur les notions de "soutien" et de "conscience qu'il faut construire collectivement un avenir plus serein". "J'insiste et je répète, nous condamnons des actes", a-t-il poursuivi, ajoutant : "cela ne fait pas de nous des procureurs, des moralistes ou des tisonniers qui voudraient jeter la braise".

S'exprimant pour Avanzemu, Antoine Poli souligne que "cette situation était prévisible et que [nous] n'avons pas tout fait pour l'éviter". Malgré l'abstention formulée ensuite par son groupe, le premier adjoint à la mairie de Venzolasca, a estimé qu'il "ne faut pas se contenter de soutenir et de condamner" mais qu'il faut aller "au-delà". Ajoutant que la situation de division a joué dans le climat actuel, Antoine Poli a conclu son propos par un appel à "faire un retour en arrière, se mettre autour d'une table et parler. Et montrer à cette jeunesse qu'on est capable d'avancer".

"Conviction et position historique" pour Core in Fronte

"Historiquement, on n'a jamais rien condamné. On a eu cette position historique. Par principe, je continue de l'avoir, mais aussi par conviction", a expliqué Paul-Felix Benedetti, le chef de file de Core in Fronte. Une conviction forgée par l'Histoire : "si on avait écouté le chant de la masse, dans les années 80, on aurait condamné, exécuté et anéanti ce qui, quelques dizaines d'années après est devenu espoir de tout un peuple".

Une position qui n'empêche pas le président du groupe "d'être ferme dans [son] humanité et dans [son] refus des affrontements", a-t-il poursuivi. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paul-Felix Benedetti a voté, "en faisant beaucoup d'efforts", le texte présenté par la majorité, mais également pour "refuser les logiques d'affrontement fratricides entre corses".

"Soutien et refus des logiques de tension" de la majorité

"L'exécutif s'abstiendra sur cette motion", a quant à lui annoncé Gilles Simeoni en réponse à la proposition du groupe Un Soffiu Novu, expliquant qu'il ne souhaitait pas "rajouter des divisions" mais voulait "la paix, la démocratie, une solution politique et des réponses aux attentes, espoirs et angoisses de [notre] société*, notamment notre jeunesse."*

La résolution de l'exécutif , adoptée dans la soirée, "exprime son soutien aux maires et élus" des deux communes et "réaffirme solennellement son refus des logiques de tension et son engagement en faveur de la construction de la paix".