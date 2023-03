Attentats contre des mairies : "Planifier, prendre des décisions, c’est s’exposer", regrette Stéphane Sbraggia

"Planifier, prendre des décisions, c’est s’exposer", constate amèrement Stéphane Sbraggia. Le maire d’Ajaccio et président de la Communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) a rappelé son soutien, en ouverture du conseil municipal de ce lundi 27 mars, aux deux maires visés par des tentatives d’attentat à Afa et à Appietto. Dans les deux cas, le tag GCC a été découvert sur les façades des mairies visées.

La tentative d’attentat à la mairie d’Afa , le jeudi 23 mars, avait suscité de nombreuses réactions d’indignation et rassemblé, deux jours plus tard, près de 300 personnes. Au lendemain de ce rassemblement de soutien, un élu d’Appietto découvrait, là encore, la porte de la mairie noircie par un incendie et les tags "GCC" et "Beton bast (sic)".

Des "actes inqualifiables", réagit Stéphane Sbraggia, dans des "communes qui essaient de développer leurs territoires de manière harmonieuse", sans "développement d’urbanisme monstrueux". Le maire d’Ajaccio a ensuite tenu à rappeler "qu’il y a, derrière la fonction de maire des hommes et des femmes qui s’engagent", ainsi que leurs proches, "souvent inquiets".

Et de rappeler l’importance d’être "totalement solidaire et soudé" alors que "tout un symbole est touché, au moment où la fonction de maire est fragilisée". Pour Stéphane Sbraggia, le maire est "trop isolé et trop exposé" et une réflexion doit être menée sur cette question, sans quoi "il risque d'y avoir de moins en moins de candidat dans ce type d'élection".