Présidentielle : il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales

Plus de 10 millions de Français seraient mal ou non inscrits sur les listes électorales. Les politiques se mobilisent pour faire participer ces potentiels électeurs. Mais le temps presse : vous avez jusqu'à vendredi, dernier délai, pour changer de bureau de vote.

Plus que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales si vous souhaitez voter pour la présidentielle, les 10 et 24 avril prochains. Au total, 6% des Français ne seraient pas inscrits et même 15% seraient mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales mais pas la où ils résident, et donc, il y a plus de chance qu'ils ne votent pas le jour J.

Si vous choisissez la procédure en ligne, il faut d'abord vous rendre sur servicepublic.fr, dans la rubrique "service en ligne" puis dans l'onglet "vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote". Il vous suffit de renseigner la commune dans laquelle vous pensez être inscrit ainsi que vos nom et prénom. En un clic, vous pouvez donc vérifier où vous êtes inscrit. Et si, cela ne correspond plus à votre situation actuelle, demandez votre inscription sur une autre liste. La procédure est valable uniquement jusqu'au 2 mars.

Vous avez deux jours supplémentaires, jusqu'à vendredi, si vous vous inscrivez directement à la mairie, de la commune où vous résidez et où vous payez vos impôts locaux.. Pensez juste à vous munir d'un justificatif de domicile et de votre carte d'identité. Il y a aussi une troisième option : celle d'envoyer par la Poste ces documents ainsi que le formulaire, disponible en ligne ou en mairie, mais là aussi, attention, vous n'avez que jusqu'au 4 mars. Le cachet de la poste faisant foi.

La mauvaise inscription sur les listes : une crainte pour l'élection

C'est un réel sujet dans une présidentielle où l'abstention risque d'être forte. Pour lutter contre cette abstention qui se profile, l'Union Populaire pour l'Avenir en commun. Depuis janvier, les soutiens insoumis de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse ont mené de nombreuses opérations en porte à porte pour convaincre les habitants des quartiers toulousains de Bellefontaine et de Reynerie de s'inscrire sur les listes.

"Il y a vraiment urgence et on voit que dans certains quartiers de Toulouse, où il y a un très faible taux de participation et nous, on fait le pari d'aller dans ses quartiers là pour tenter de mobiliser cet électorat". Victoria Scampa est cheffe de file pour l'Union populaire, de la quatrième circonscription de Haute-Garonne. Les militants insoumis estiment avoir touché pas moins de 6.000 logements toulousains dans cette campagne.