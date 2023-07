Attention pas de tram et de bus après 22 heures ce soir dans les Alpes-Maritimes

Les trams et bus ne circuleront pas ce jeudi soir après 22 heures, même chose le lendemain jour du 14 juillet. Le gouvernement demande à toutes les métropoles de France de respecter cette décision pour éviter de possibles violences urbaines.

ⓘ Publicité

Aussi il faudra anticiper vos retours de soirée et éviter de compter sur les transports en commun. Alors que le feu d'artifice à Nice sera tiré après 22 heures ce jeudi soir. 45 mille policiers et gendarmes au total vont être mobilisés ce jeudi soir et vendredi.