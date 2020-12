Attractivité des territoire : l'Etat va financer les projets de 14 communes de Côte-d'Or

Elles sont donc 14 communes, retenues dans le cadre de ce programme à trois milliards. Parmi elles, Brazey, en plaine de Saône. Une ville dont la population peine à grimper.

"C'est stable", d'après le maire Gilles Delepau, par ailleurs conseiller départemental. "Le recensement est repoussé à 2022 à cause du covid, mais je pense qu'on a gagné quelques habitants, car nous avons plus d'élèves dans les écoles, et de nouveaux habitants qui arrivent. Mais sur les dernières années, ont est stables, à environ 2.500 habitants."

Que chacun puisse bien vivre sur le territoire de la ville

Pour lui, grandir est un objectif : "Il faut que les communes progressent, se renouvellent, sans excès. Il faut réfléchir au multi-générationnel, que tout le monde puisse bien vivre sur le territoire de la ville."

La crise sanitaire, paradoxalement, va sans doute avoir des répercussions positives, même si ce ne sera pas immédiat. "Je pense qu'il y a une réflexion, sur la campagne, sur la nature, l'extérieur, les producteurs locaux, les restaurateurs. Ce qui manque ceci dit, ce sont les transports. Habiter à la campagne, c'est beaucoup de kilomètres, et tous les réseaux ne sont pas toujours au point."

Financer des projets en cours, et en imaginer de nouveaux

Dans ce contexte, être sélectionné pour bénéficier des deniers de l'Etat, c'est une excellente nouvelle, même si à l'heure qu'il on ne sait pas quelle quantité d'argent sera attribuée. "Ça va nous permettre de finaliser des projets, voire réfléchir à d'autres projets. Je pense qu'on devrait avoir une aide suffisamment pour les réaliser. On a déjà la création d'une grande Halle, qui permettra de faire des activités ludiques ou économiques, comme des marchés de produits locaux. Il est déjà financé à 80% ça permettra de compléter. Une Halle avec des panneaux photovoltaïques, c'est à peu près 600.000 euros. Et puis on a également la revitalisation du centre-ville, avec la création de pistes cyclables, et d'espace de convivialité."