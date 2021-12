La piscine de Carpiquet va fermer ses portes au 31 décembre 2021

Plus que quelques jours pour venir faire des brasses à la piscine de Carpiquet (Calvados). Au 31 décembre 2021, l'équipement va fermer ses portes. Ainsi en a décidé le conseil municipal. La piscine coûte trop cher à la commune. Des pistes vont être étudiées pour la faire revivre différemment.

Un maître-nageur donnant des cours de natation à des enfants à la piscine de Carpiquet (Calvados). Ce ne sera plus le cas à partir du 31 décembre prochain.

"On n'est pas forcément fier de fermer cette piscine, mais c'est la raison qui l'a emporté sur le cœur". Ainsi s'est conclu le conseil municipal ce lundi soir à Carpiquet par les mots du maire Pascal Sérard. Le coût de la piscine était devenu trop lourd pour la collectivité - 600.000 euros annuels. Un seul point était à l'ordre du jour du conseil municipal : celui du renouvellement ou non de la délégation de service public pour l'exploitation de la piscine Siréna. Au bout de deux heures d'âpres discussions, les élus ont voté. Dix-neuf se sont prononcés pour le non renouvellement de la DSP, quatre contre. La fermeture de la piscine au 31 décembre 2021 a donc été officiellement actée.

Pourquoi pas en faire un centre de balnéothérapie ?

"Maintenant, les discussions vont pouvoir commencer pour étudier le devenir de ce site", explique Pascal Sérard. Hors de question pour lui qu'il devienne une friche. Le maire souhaite que cette piscine soit consacrée aux habitants. "C'est un équipement qui appartient à la commune, ce serait tout à fait normal". Pourquoi ne pas axer le centre aquatique sur la banéothérapie ? "C'est une activité qui plait beaucoup".

Une réunion publique a lieu ce mardi soir à 19 heures à la salle de spectacles "pour expliquer la décision des élus aux habitants et envisager la suite". Le centre aquatique emploie 25 salariés, dont l'avenir s'annonce incertain.