Au Chambon-Feugerolles, on espère qu'Emmanuel Macron n'oubliera pas les classes populaires

Au second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête au Chambon-Feugerolles avec 58,19% des voix. Au premier tour, c'est pourtant Marine Le Pen qui était ressortie première avec 30,77%. Certains électeurs chambonnaires espèrent que le nouveau président ne va pas les oublier.

Des électeurs sont dans l'attente après l'élection d'Emmanuel Macron. Dans la Loire, au Chambon-Feugerolles, au premier tour, Marine Le Pen est arrivée en tête (30,77%) suivie de Jean-Luc Mélenchon (23,59%). Au second tour, Emmanuel Macron s'est finalement imposé (58,19%) face à Marine Le Pen (41,81%). Beaucoup d'électeurs ont voulu faire barrage au Front National et quand ils regardent aujourd'hui leur nouveau président, ils veulent espérer que le candidat de la finance fera attention à eux, aux classes populaires.

"J'espère que les patrons sauront rendre ce que Macron va leur donner"

Mohamed Nechab tient un bar-tabac-PMU au Chambon-Feugerolles depuis 10 ans. Il avait voté pour Benoît Hamon au premier tour et Emmanuel Macron au second pour faire barrage au Front National. Il espère que les patrons qui seront aidés par Macron aideront aussi leurs salariés : "Nous, on a aidé Macron à devenir président par notre vote parce qu'il avait des promesses qui ont plu à certaines personnes". Mohamed Nechab ajoute que ces personnes sont "les patrons" et il espère que "les patrons en France sauront rendre ce que Macron va leur donner."

Mohamed Nechab, gérant d'un bar-tabac au Chambon-Feugerolles Copier

Et la démonstration est facile pour Mohamed Nechab : "Aujourd'hui, un salarié qui touche 1 100€, si à la fin du mois vous lui rajouter 300 ou 400€, ça lui donne le sourire pour aller au travail. Le patron a été aidé et il aide le salarié à mieux vivre dans la vie." Le gérant du bar-tabac espère aussi qu'Emmanuel Macron va baisser les charges pour aider les petits commerçants et supprimer le RSI comme annoncé dans son programme.

Un des habitués du bar-tabac, Moustapha, est inquiet pour son avenir et celui des ses enfants : "Je voudrais vivre mieux et que mon salaire augmente." Il a retenu une des propositions d'Emmanuel Macron sur l'éducation : "Il a proposé qu'au CP il y ait moins d'élèves dans les classes, c'est une très bonne idée. On sait que beaucoup d'enfants ne savent pas lire et on les fait passer, passer, passer, et ils ne savent toujours pas lire." Effectivement, le candidat d'En Marche ! avait avancé l'idée de 12 élèves en CP et CE1 dans les établissement qui concentrent le plus de difficultés scolaires.