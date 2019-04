Soufiane Sankhon, l'adjoint aux sports, ne sera pas candidat en 2020 sur la liste du maire d'Orléans

Orléans, France

Le 4 mars dernier, invité de Controverse l'émission politique de France Bleu Orléans, Olivier Carré renouvelait toute sa confiance à Soufiane Sankhon. Empêtré dans une affaire de subvention accordée (mais non votée) à l'USO Foot pour son centre de formation, le maire d'Orléans volait à la rescousse de son adjoint aux sports, vantant ses qualités : _"je souhaite à toutes les équipes municipales d'avoir un adjoint aux sports aussi compétent_, aussi reconnu par les sportifs pour tout ce qu'il a fait, et il fait énormément de choses."

Moins d'un mois plus tard, les vents ont-ils tourné ? Soufiane Sankhon, entré au conseil municipal en 2008 sur la liste de Serge Grouard, a-t-il été poussé vers la sortie ? Olivier Carré assure que non mais confirme sur France Bleu Orléans que son adjoint aux sports n'effectuera pas un troisième mandat municipal : "ce n'est pas lié aux affaires que les journalistes pont pu ardemment exposer. Il y a des personnes jeunes qui ont extrêmement bien porté une politique pour quelques années et qui envisagent [d'arrêter] : tout ça c'est le cours normal de la vie publique !"

Selon nos informations, un nom circule déjà pour remplacer Soufiane Sankhon sur la liste d'Olivier Carré pour les prochaines municipales à Orléans, celui de Christophe Dupont, l'ancien président de l'OLB, le club de basket d'Orléans, actuel co-leader de Pro B.