Au congrès des maires de l'Isère, de l'écologie, des finances et des signatures

Le Congrès des maires de l'Isère s'est ouvert sur des allocutions. Du président de la Métropole de Grenoble, du maire de la capitale des Alpes, de la députée Emilie Chalas et du ministre de la Santé, Olivier Véran, chacun défendant sa paroisse et ses actions les dernières années. Christophe Ferrari, taclant en partie l'action gouvernementale, les deux représentants de la majorité arguant de leur bilan. Tous n'ont pas manqué de saluer l'action des maires. Tous ont été accueillis par des manifestants, à l'entrée. Des syndicats, opposés à la réforme de la fonction territoriale, mais aussi des anti-vaccins.

Serrer les budgets

Dans les couloirs, la question des financements locaux est venue, après une année perturbé par la crise sanitaire, chacun ayant sa parade aux soucis. Eric Teruel, maire de Parmilieu, village de 700 habitants à la frontière avec l'Ain : "Rien n'était prévu, on a du acheter masques, gel, savon... Il y a eu une aide de l'Etat il faut le dire, mais insuffisante. On a du basculer des budgets, notamment dans les investissements."

Des événements annulés qui font économiser

Des budgets qu'il a fallu serrer, mais qui se sont délestés aussi de quelques dépenses : "On a, oui, aidé des associations, c'était une évidence, mais il y a eu moins de dépenses, pour des raisons évidentes de non organisation d'événements... Donc on a pu mettre en place des marchés, d'autres éléments qui ont aussi pu amener de la vie dans le village," détaille Audrey Guyomard, maire de Bresson, village de 700 habitants collé à Echirolles.

Quête de parrainages présidentiels

Des maires aujourd'hui au centre des attentions des candidats à la présidentielle, car arrive le temps des signatures. 500 parrainages requis pour se lancer dans la course. Audrey Guyomard s'en amuse : "Je ne sais pas s'ils s'intéressent aux petites communes ou si c'est mercantile et commercial... Je vais dire la première proposition", sourit l'élue. Le maire de Parmilieu, lui, a opté pour la solution radicale : "C'était une promesse de campagne, je ne donnerai pas ma signature."

Au grand désarroi de Philippe Mazuel, candidat à l'élection, posé à la sortie du congrès, en attendant les élus. Ce "petit candidat" a son programme en main et sollicite les maires. "Je n'ai pas pu entrer", s'excuse-t-il presque. Pour l'instant, il n'a qu'un parrainage, et la chasse n'est pas très bonne. "Je ne perds pas espoir. Mais c'est sûr que c'est un obstacle immense. Là déjà, j'ai dépensé cent euros rien que pour venir ici depuis Paris et imprimer mon programme..." lâche-t-il, dans un souffle.