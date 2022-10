Au congrès des maires ruraux en Dordogne, le lobbying appuyé de Germinal Peiro pour la déviation de Beynac

Caroline Cayeux pensait sans doute passer une soirée tranquille, en arrivant samedi 1er octobre au soir au Congrès national des maires ruraux à Eymet, en Dordogne. Au programme, une soirée de gala avec l'humoriste rural Jean-Pierre Dupin. Mais à peine la ministre déléguée aux Collectivités sortie de sa voiture, alors qu'elle sert les mains des élus pour l'accueil républicain, que Germinal Peiro se penche vers elle pour lui glisser un mot sur la déviation de Beynac.

Bientôt quatre ans après la suspension du chantier, le département a reçu l'ordre par la justice de détruire les piles de pont en béton coulées dans la Dordogne. Si la destruction n'est pas commencée en janvier, il s'exposera à des pénalités de 3000 euros par jour. Mais le président du conseil départemental s'obstine. Il a déposé un nouveau dossier avec de nouveaux éléments en faveur de la construction d'une déviation.

Trois quarts d'heure d'entretien avec la secrétaire d'Etat

Selon Germinal Peiro, le dossier est complet depuis le 15 septembre, et le préfet a environ quatre mois pour l'étudier avant de rendre une décision, avec l'appui des différents ministères. Mais pendant que les services de l'Etat se penchent sur l'aspect technique du dossier, le président du département fait du lobbying politique. Germinal Peiro a profité de la venue au congrès des maires ruraux de Dominique Faure, la secrétaire d'Etat en charge de la Ruralité, pour obtenir trois quarts d'heure d'entretien avec elle. De quoi lui a-t-il parlé ? De Beynac, évidemment.

Il avait donné le ton dès les discours d'ouverture du congrès des maires, vendredi après-midi, défendant longuement au pupitre le projet de contournement routier devant les plus de 400 maires présents au congrès : "Vous savez, je fais ça depuis quatre ans", assume Germinal Peiro : "Tant que les problèmes de sécurité, les problèmes de fluidité de la circulation ne seront pas réglés, je me battrai pour que le contournement se fasse, je n'ai aucune raison d'arrêter. Quand on a un bon projet, il ne faut jamais le lâcher. C'est ma règle et je continue."

"Le dossier est sur le bureau de la Première ministre"

Interrogée suite à leur entretien, Dominique Faure se montre prudente, mais séduite : "Aujourd'hui je n'ai que la version du département, mais j'ai pris l'engagement auprès de [Germinal Peiro] d'investiguer le sujet pour comprendre pourquoi cet arrêté a été attaqué, par rapport à un projet qui, tel qu'il m'est présenté, présente beaucoup de sens pour les concitoyens, les touristes et le maire de Beynac".

En fine politique, la ministre déléguée aux Collectivités, Caroline Cayeux, a choisi de plutôt botter en touche: "Ce dossier est sur le bureau du préfet de la Première ministre, donc moi je n'ai pas de position à prendre. Ce n'est pas à moi de prendre la décision. C'est désolant qu'il ait commencé les travaux, point. Maintenant il y a une décision à prendre, elle relève de la Première ministre". Caroline Cayeux est repartie dimanche avec sous le bras un dossier remis par Germinal Peiro. Qui a aussi fait distribuer le magasine du département, avec plusieurs pages sur pro-déviation, à tous les maires ruraux présents au congrès.