Au congrès des Régions de France, Elisabeth Borne s’engage à un "dialogue constant" avec les collectivités

Elisabeth Borne s'est adressée ce vendredi après-midi aux représentants de l'association des régions de France réunis en congrès cette semaine à Vichy dans l'Allier. Elle s'est engagée à un "dialogue constant" pour "bâtir ensemble" en particulier en matière d'emploi et d'écologie. "Nous devons donc bâtir ensemble. Le collectif est la condition de notre succès, a insisté la cheffe du gouvernement ajoutant que les élus régionaux comme le gouvernement avaient "un devoir d'agir et de réussir ensemble."

Un dialogue qui s'appuiera sur une méthode articulée autour de quatre points a précisé la Première ministre : la concertation, la construction d'un programme travail partagé, "la différenciation afin de tenir compte des spécificités de chaque territoire" ainsi que la lisibilité des moyens à travers un pacte financier pluriannuel. Pour Elisabeth Borne, le plein emploi et les transports sont les deux dossiers prioritaires à traiter en concertation avec les Régions.

Face à la flambée des prix, Elisabeth Borne a assuré promis que le gouvernement "continuera à être présent pour accompagner les collectivités en difficulté, y compris les régions". Quant au ferroviaire, pour lequel les régions réclament "un plan complet du modèle économique", elle a dit que "dès novembre", les préfets de région allaient "lancer les travaux pour définir une programmation avec les Régions".

Un groupe de travail sur la décentralisation au Sénat

Invité à s'exprimer lors du congrès ce vendredi, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, a de son côté annoncé l'installation d'un groupe de travail sur la décentralisation, afin de répondre au besoin "d'équilibre entre le pouvoir central et les collectivités locales". Un groupe de travail qui sera installé le 5 octobre prochain, a précisé Gérard Larcher tout en expliquant qu'il entendait faire du Sénat "un pilier de la décentralisation". Selon lui, le groupe de travail devra répondre à "deux questions essentielles : celles des relations financières et celle de l'approfondissement de la différentiation territoriale". Face à des présidents de région qui réclament plus de pouvoir pour mener à bien leurs missions sur le terrain, le président du Sénat a demandé "une grande décentralisation de toutes les politiques de proximité".

Les Régions attendent des "preuves de soutien"

La veille au soir, les présidents des Régions de France avaient appelé le gouvernement, et la Première ministre, à un quinquennat "plus constructif" et moins centralisé que le précédent. "Nous abordons ce congrès dans un esprit positif, mais nous attendons des preuves de soutien" de la part du gouvernement, avait déclaré la présidente de Régions de France, la socialiste Carole Delga. "Pour 2023, nous estimons l'impact de l'inflation pour les régions à plus d'un milliard sur nos budgets", a souligné la présidente de la région Occitanie, qui demande des "compensations" et "un plan complet du modèle économique ferroviaire".