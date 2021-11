Au conseil municipal de Bordeaux, la question de la LGV divise la majorité et la gauche

La LGV vers Toulouse et Dax serait-elle en train de fracturer la gauche bordelaise ? En tout cas, les écologistes sont en train de prouver aux détracteurs qui les surnomment de "pastèques" (vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur) qu'ils ne sont pas en accord sur tout avec les socialistes. Ni même les communistes. Mais qu'ils peuvent l'être, parfois, avec les anticapitalistes. Ce mardi, le conseil municipal de Bordeaux a accouché d'un sac de nœuds dans lequel on retrouve, en résumant, un front pour la LGV qui regroupe les communistes, les socialistes, la majorité présidentielle (LREM) et la droite traditionnelle (LR). En face d'eux, dans cette croisade contre ce projet ferroviaire, on retrouve les écologistes et les anticapitalistes.

Ce n'est pas le lieu pour présenter des motions approuvant ou désapprouvant la position du gouvernement - Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

À l'origine de ce débat qui est venu clôturer une séance où chaque leader a semblé garder ses forces pour la fin, Thomas Cazenave puis Nicolas Florian. Le premier, conseiller d'opposition Renouveau Bordeaux (LREM) a initié une motion dont le second, à la tête de Bordeaux Ensemble (LR), est venu emboîter le pas. Pour prendre les devants, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, avait allumé la première mèche dans la cour du Palais Rohan, quelques heures avant la tenue du conseil municipal : "Ce n'est pas le lieu pour présenter des motions approuvant ou désapprouvant la position du gouvernement."

La droite et les marcheurs main dans la main

Avant d'exposer ses arguments, Thomas Cazenave a tenu à rendre les coups au maire en rappelant l'intérêt d'un débat autour de la LGV en conseil municipal. "Certes, la métropole sera amenée à décider de sa participation financière, mais il s'agit quand même de l'avenir de Bordeaux et d'un territoire", lance l'ancien candidat aux municipales 2020. Il affirme que la réhabilitation des petites lignes ferroviaires est compatible avec l'établissement d'une ligne à grande vitesse comme celle qui fait partie du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). Il le relie également à celui des bouchons dans l'agglomération bordelaise. "Sans la LGV et le dédoublement des voies, il n'y aura pas de RER métropolitain et l'enjeu de la congestion dans notre métropole, c'est aussi le ferroviaire."

Nicolas Florian argumente en faveur d'un altruisme envers les territoires voisins, comme Toulouse, rappelant qu'il s'agit d'un projet du Sud-Ouest. "Il ne faut pas se laisser enfermer dans un nombrilisme bordelais qui considèrerait qu'une fois que Bordeaux est relié à deux heures de Paris, il s'agirait d'exclure tout autre rapprochement avec d'autres villes", explique l'ancien maire avant de souscrire aux propos de son allié du jour concernant la congestion.

Communistes et socialistes pour une LGV qui "décarbone"

Dur de faire un choix clair quand on est tiraillé entre une position en faveur de la LGV, une ligne commune avec ceux qu'on estime être des chantres du libéralisme et enfin une place dans la majorité verte. Les communistes et socialistes du conseil municipal de Bordeaux se sont abstenus dans le vote de cette motion. Le maire-adjoint du quartier Bordeaux-Maritime et conseiller d'obédience communiste indique : "Nous nous inscrivons dans une logique de décarbonation de nos déplacements. Pour répondre à cet enjeu, il nous semble nécessaire d'utiliser tous les outils [...] et le rail doit être la colonne vertébrale des déplacements de demain." Puis une rapide mise au point : "À part cet accord de principe sur la LGV, tout nous différencie des deux groupes de droite sur cette motion."

À part cet accord de principe sur la LGV, tout nous différencie des deux groupes de droite sur cette motion - Vincent Maurin, conseiller municipal de la majorité

Dans la foulée, Mathieu Hazouard enfonce le clou "au nom du groupe socialiste". L'adjoint au maire chargé des sports a fustigé "le petit jeu que nous propose la droite bordelaise de se servir de ce conseil municipal". Il s'oppose au vœu conjoint dans lequel les groupes LREM et LR se félicitent du fait que l'État ait "abondé à hauteur de 4,1 milliards d'euros" en faveur de la LGV. Mathieu Hazouard en demandait plus : "Je regrette qu'il ait bradé son taux d'intervention, sur une compétence qui est la sienne, à 40%. Ce désengagement est flagrant." Pour autant, il soutient que le GPSO est "une chance pour le développement du Sud-Ouest tout en agissant pour la transition écologique [...] en concurrençant le marché aérien".

Poutou chatouille Hurmic sur les divisions dans sa majorité

Même si leurs couleurs sont proches, Philippe Poutou annonce d'emblée la sienne et les répliques percutantes affleurent immédiatement. Le conseiller d'opposition Bordeaux en Luttes (LFI et NPA) se dit contre "cette LGV qui va faire gagner quelques minutes au regard des milliards qui coûtent aux collectivités et qui rapportent à certaines multinationales. C'est une affaire de gros sous". Il poursuit : "La priorité, pour nous, c'est de développer les petites voies et rouvrir les petites gares." Le candidat à la présidentielle 2022 s'est étonné de la position du communiste Vincent Maurin et s'apprêtait à demander au maire de Bordeaux de clarifier la position de sa majorité municipale. "Il y a une certaine cacophonie [...] et la contradiction est à l'intérieur de la majorité. On doit imaginer des débats internes qui ne doivent pas toujours être très simples", s'amuse l'ancien syndicaliste de Ford.

Il y a une certaine cacophonie [...] et la contradiction est à l'intérieur de la majorité - Philippe Poutou, conseiller d'opposition Bordeaux en Luttes

L'écologiste s'en sort par une pirouette : "Je vous rassure : les débats internes relèvent de la biodiversité et nous y sommes très attachés, vous le savez !". Dans la cour de l'Hôtel de ville, le maire de Bordeaux avait déjà anticipé ces critiques en invoquant "une nouvelle façon de faire de la politique". Un argument que Pierre Hurmic devra garder au chaud en prévision du prochain conseil métropolitain, le 25 novembre. Le président Alain Anziani, avec qui il dirige la métropole de Bordeaux, avait affirmé son soutien à la LGV : "Pour l'écologie, je souhaite qu'on privilégie le train."