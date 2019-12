Au conseil municipal de Firminy : des échanges houleux, le maire condamné pointé du doigt

L'ambiance était tendue au conseil municipal de Firminy ce lundi soir dans la Loire. C'était la première fois que les élues se retrouvaient depuis la condamnation en appel du maire communiste Marc Petit à six mois de prison avec sursis.

Dès les premières phrases du conseil municipal, Laurence Juban accuse, soutenue par neuf autres élus de la majorité. L'adjointe à la culture s'adresse au maire : "Comment peux-tu représenter et incarner la loi quand toi même tu considères qu'une décision de justice ne change rien ?"

Laurence Juban poursuit : "Non Marc, la victime, ce n'est pas toi". "Vous ne représentez plus que vous même. Vous avez sali cette commune" renchérit Julien Luya, de l'opposition.

Encore deux conseils municipaux

Le maire Marc Petit, écoute, prend des notes, hoche la tête et distribue la parole. Puis, il se défend, point par point : "Je suis innocent" martèle-t-il. L'un de ses soutiens au conseil municipal lui vient en aide : "Les arbitres de la communes seront les électeurs".

Mais le mal est fait pour un autre élu de l'opposition : "L’atmosphère est de plus en plus nauséabonde. Le conseil se délite." Déjà 50 minutes de retard à cause de ces débats. Il reste encore deux conseil municipaux avant les élections du mois de mars.

