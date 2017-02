Au delà de l'affaire Fillon: "Le climat politique pue" d'après Guillaume Guérin

François Fillon est-il parvenu à réinstaurer la confiance chez ceux qui avaient voté pour lui? Le discours qu'il a tenu ce lundi a-t-il convaincu, à commencer dans ses propres troupes? Pas certain... D'après le président LR en Haute-Vienne, d'une façon générale le "climat politique pue."

Interrogé sur la conférence de presse tenue ce lundi par François Fillon, le président de la fédération LR en Haute-Vienne déclare sobrement : "je crois savoir que François Fillon est un homme d'état. Donc je ne peux imaginer un instant qu'il s'agisse-là d'un exercice dont il ne serait pas sûr de l'issue. Ses propos l'engagent."

Guillaume Guérin reconnaît que lacampagne va être compliquée... d'autant que d'après lui tous les candidats ou presque ont une épée de Damoclès sur leur tête : "Quand on voit Marine Le Pen qui est engluée dans des histoires de paiements d'attachés au groupe au Parlement Européen (...); on voit que M. Macron a quelques histoires sur de l'argent de Bercy, on voit qu'il y a un dossier avec la femme de M. Hamon. Cette présidentielle est assez détestable, le climat politique pue, au sens propre du terme. C'est dommage parce que la Présidentielle est une belle élection pour la France, c'est dommage d'arriver à cette faiblesse du niveau des débats."