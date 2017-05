Au Havre, toutes les caméras braquées sur Edouard Philippe, futur Premier Ministre ?

Au Havre, les Républicains ont présenté jeudi soir leurs deux candidats aux élections législatives, Agnès Firmin-Le Bodo et Sébastien Tasserie. Un meeting de soutien en présence de l'ancien maire, Antoine Rufenacht et de l'actuel, Edouard Philippe, préssenti pour être Premier Ministre.

Jeudi soir, au Havre, c'était au tour des Républicains (LR) de lancer leurs deux candidats sur les circonscriptions havraises pour les élections législatives. Sébastien Tasserie pour la 8ème et Agnès Firmin- Le Bodo pour la 7ème, circonscription que laisse vacante le maire Edouard Philippe. Edouard Philippe qui a participé à cette réunion de soutien des Républicains et qui était trés attendu, depuis qu'il est préssenti pour devenir le Premier Ministre du nouveau Président Emmanuel Macron.

Une communication bien maîtrisée

Depuis que le maire du Havre fait parti des favoris pour Matignon, forcement les caméras sont au Havre. Et il le sait.. Edouard Philippe maîtrise sa communication de A à Z.

Le meeting de soutien aux candidats LR pour les législatives a débuté depuis vingt bonnes minutes, quand soudain, devant la porte du fond de la salle, entrouverte, on le voit faire les cent pas, attendre la fin du discours de la sénatrice Agnès Canayer.

Puis il rentre dans la salle par cette porte dérobée, pour s'installer, pas vraiment discrètement et sous les applaudissements d'ailleurs, au premier rang. Il s'assoit à la droite de la candidate Agnès Firmin-Le Bodo. Une chaise le sépare donc d'Antoine Rufenacht, ancien maire du Havre, qui lui a cédé son fauteuil en 2010. Aujourd'hui, Antoine Rufenacht est président du comité de soutien de la candidate Firmin-Le Bodo. Dans son discours il y a une certaine ambiguïté à l'égard de celui que l'on voit déjà à Matignon.

Aprés les législatives, aprés le 18 juin, Antoine Rufenacht dit souhaiter qu'Edouard Philippe ait des responsabilités nationales, mais pas trop vite... pas trop vite, il le répète deux fois.

Agnès et Sébastien, députés et Edouard avec des responsabilités nationales, ce serait un beau rêve pour Le Havre" - Antoine Rufenacht

Cela dit, Antoine Rufenacht, un peu plus tôt dans ce discours a tempéré les ardeurs : "n'acceptons pas toutes les propositions qui sont faites ici ou là, restons unis" a-t-il précisé.

Le maire du Havre, lui ne fait aucune allusion aux trés insistantes rumeurs au moment où il prend la parole. Un discours de soutien clair en faveur des candidats Les Républicains. Notons d'ailleurs, que pour l'instant, Agnès Firmin Le Bodo (LR) n'a pas de candidat de la République En Marche, face à elle dans cette 7ème circonscription de Seine-Maritime.

Le maire du Havre, Edouard Philippe quitte la salle François 1er, après un meeting de soutien aux candidats LR aux législatives © Radio France - Amélie Bonté

Le discours d'Edouard Philippe est assez long, plus de trente minutes, pas de révélations sur ses positions politiques. Il attend toujours de voir si le Président Macron va "transgresser". Dans son discours, il met l'accent sur le thème de l'Europe, thème cher au nouveau Président Macron.

C'est avec le sourire et en évitant gentillement mais pas trop non plus les caméras, que le maire du Havre a quitté la salle François 1er, à pied et rapidement.

