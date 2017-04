Au Havre, le comité d'En Marche! prépare la campagne d'entre-deux-tours

Deux jours aprés les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, c'est une nouvelle campagne qui démarre. Les deux candidats qualifiés Marine Le Pen et Emmanuel Macron remobilisent donc leurs troupes. Exemple au Havre au comité local d'En Marche!

Au Havre, le comité En Marche! n'est pas bien grand, 141 personnes, mais il s'est remis au travail dés lundi matin, après le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui a qualifié leur champion, Emmanuel Macron et la présidente du Front National, Marine Le Pen. Lundi, c'était donc jour de réunion stratégique au local Quai Southampton.

Au QG d'En Marche! on a pas besoin de beaucoup de matériel. Au 1er étage, dans la salle de réunion, des cartons, quelques chaises, une table de jardin et un ordinateur portable.

On a pas besoin d'avoir du mobilier Louis XV ! Le but c'est l'efficacité et non le confort"- Eric Rucklin, responsable du comité havrais d'En Marche!

Le responsable du comité local havrais se définit comme un responsable de " la start-up En Marche!". Un mouvement d'à peine un an, qui a bousculé les codes politiques.

On a une organisation qui relève plus du management que de la politique"

Beaucoup de jeunes se sont engagés dans le mouvement d'Emmanuel Macron, mais aussi des personnalités politiques plus expérimentées comme le 1er adjoint au maire de Sainte-Adresse, Luc Lefèvre, qui a rejoint le mouvement après le résultat des primaires de la Droite et du Centre. Pour lui l'enjeu de ce second tour c'est le vote de conviction.

On établit le planning pour les jours à venir, pour rencontrer les gens et expliquer le programme d'Emmanuel Macron"

Les militants havrais vont retourner sur le terrain dés cette semaine, les tracts et affiches de second tour doivent arriver jeudi ou vendredi. Les comités locaux d'En Marche! en Seine-Maritime se sont réunis lundi soir à Yvetôt pour une réunion départementale. Le mardi 2 mai, une réunion publique est prévue au Havre, salle Franklin.