"Au lendemain des élections législatives, chacun reprendra sa place dans son groupe!" assure Guillaume Garot

Guillaume Garot a été investi par la NUPES (la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) aux élections législatives des 12 et 17 juin sur la 1ère circonscription. Mais il insiste "je suis socialiste et je le reste". Guillaume Garot était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce jeudi 2 juin.

"Je suis candidat socialiste dans le cadre de cet accord national qui a donc réservé notre première circonscription de la Mayenne au Parti socialiste, auquel je suis toujours resté fidèle." Mardi 31 mai, une de ses adversaires, Béatrice Mottier (Ensemble!), disait sur France Bleu Mayenne "après avoir été Macron-compatible il y a cinq ans, Guillaume Garot est Mélenchon-compatible." Guillaume Garot se défend "Vous savez, les Mayennais me connaissent. Ils connaissent mes idées sur la justice sociale, sur l'Europe. Ils connaissent aussi mes combats, sur la désertification médicale, sur le gaspillage alimentaire, sur la présence des services publics. Et bien figurez vous que je n'ai pas changé. Je veux continuer à pouvoir mener ces combats là. Je veux continuer à pouvoir me battre pour que demain notre pays soit plus juste."

Chacun reprendra sa liberté à l'Assemblée Nationale

4 partis composent la NUPES : le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Parti Communiste et Europe Ecologie les Verts. Cet accord entre partis qui ne partagent pas les mêmes idées notamment sur l'Europe, a fait grincer pas mal de dents au sein de chacun de ces partis. Ce fût le cas au PS, Guillaume Garot l'avait dit sur notre antenne, il ne voulait pas de cet accord, alors au lendemain du 17 juin, s'il est réélu, comment il fera à l'Assemblée Nationale? "moi je resterai député au sein du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale. Au lendemain des élections, chacun reprendra sa place dans son groupe et donc c'est ça qui compte. Je suis aujourd'hui député socialiste. Vous savez, cet accord, il y a des points de convergence, heureusement. C'est-à-dire que sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des services publics, il est évident qu'il faut un virage social et écologique pour notre pays. On en a tellement besoin. La question de l'hôpital. Regardez la situation de nos écoles. Il faut donc avancer là dessus. Mais je le redis aussi, je reste fidèle à ce que j'ai toujours été sur l'Europe, en particulier sur la nécessité de la construction européenne. Je le redis aussi je suis évidemment fidèle à l'idée de la France dans l'OTAN, parce que je pense qu'il n'y a pas d'alliance militaire alternative aujourd'hui. Oui. Sur tous ces sujets là, bien sûr, je reste ce que je suis. Mais sur l'ensemble des sujets aussi, je reste ce que j'ai toujours été. Demain, je vous le redis, c'est au sein du groupe des députés socialistes que je siégerai."

La santé, une des priorités du candidat Guillaume Garot

Emmanuel Macron a annoncé cette fameuse "mission flash". Un mois pour faire l'état des lieux des urgences dans les hôpitaux français avec des décisions qui seront prises dès cet été. Un effet d'annonce pour le candidat socialiste : "Ça fait cinq ans que cette majorité est aux responsabilités et cinq ans qu'on n'a pas de réponse. C'est pas faute d'avoir tiré le signal d'alarme. C'est ce que j'ai fait. Semaine après semaine à l'Assemblée nationale et j'ai même présenté, défendu une proposition de loi, encore en janvier dernier, contre la désertification médicale. Est ce qu'il y a besoin aujourd'hui franchement, d'un énième rapport alors que tout le monde connaît la situation de l'hôpital? Tout le monde connaît ce que c'est aujourd'hui la souffrance dans les urgences. Je parle en particulier des soignants, des médecins qui n'ont pas assez de moyens pour travailler. Donc il faut continuer à se battre et donc ce n'est pas la peine de multiplier aujourd'hui les rapports.On connaît les problèmes, on connaît aussi les solutions. Ça veut dire qu'il faut demain davantage de moyens humains, davantage de soignants. Mais il faut surtout davantage de soignants mieux rémunérés. Rendez vous compte aujourd'hui une garde la nuit pour une infirmière. Pour une aide soignante aux urgences, c'est un peu plus de 1 € de l'heure en plus. Qui ça peut motiver. Vous savez, à un moment donné, les équipes, elles sont fatigués, elles sont usées. Donc c'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un nouveau rapport pour ça. C'est quoi la réalité aujourd'hui? Nous vivons dans un département qui est en désertification médicale, alors qu'il y a des concentrations de médecins dans d'autres territoires, dans d'autres villes de France. C'est une injustice profonde. Comment accepter qu'on paye tous les mêmes impôts? On paye tous les mêmes cotisations sociales à la sécurité sociale et qu'on ait pas tous le même accès à la santé. Donc moi je propose des règles nouvelles. Ça veut dire qu'on fasse avec les médecins ce que nous avons réussi à faire avec les pharmaciens. Vous savez, aujourd'hui, vous n'avez pas de difficultés pour trouver une pharmacie dans notre pays. Eh bien, demain, faisons la même chose avec les généralistes, avec les spécialistes et prenons des mesures très claires, très fortes aussi pour que chaque Français puisse avoir accès à la santé près de chez lui.