Législatives - 1er tour : les candidats héraultais commentent sans langue de bois leurs bons et mauvais résultats

Les électeurs auront à arbitrer neuf duels dans l'Hérault dimanche prochain pour le second tour des élections législatives. Sept duels la République en Marche / Front national et deux duels entre REM et la France Insoumise.

Pour la République En Marche, l'objectif dimanche dans l'Hérault est bien le grand chelem. Coralie Dubost, référente REM 34 et elle-même candidate (3ème circonscription) espère remporter le 2ème tour sur toutes les circonscriptions.

"Une très jolie vague, bien régulière, bien structurée qui se surferait volontiers. Je souhaite neuf députés REM dimanche prochain."

Coralie Dubost, REM 34 © Radio France - Claire Moutarde

"Il y a un an , ce que nous avons imaginé c'est changer la méthodologie, c'est ce que nous avons fait. Je pense que les gens en avaient véritablement assez des partis traditionnels. Il faut prendre le chiffre des abstentions avec beaucoup de sérieux. Nous devons être humbles et responsables."

Coralie Dubost, référente REM 34 Copier

Le Front national parvient à se maintenir dans sept des neuf circonscriptions de l'Hérault. Le FN se retrouve en duel face à REM dans les 1re, 4e, 5e, 6e, 7e , 8e et 9e circonscriptions. Pourtant, la vraie (et peut-être la seule) chance de député FN dans l'Hérault se situe dans la 6ème, la circonscription de Béziers.

Gérard Prato, porte-parole du FN est globalement plutôt déçu de ce résultat.

"Emmanuel Macron c'est un peu comme les hand spinners. Il a l'air de déstresser les Français"

Gérard Prato, porte-parole du FN dans l'Hérault © Radio France - Claire Moutarde

"C'est comme les gamins qui se jettent sur les hand spinners. Mais je vous garantie que dans peu de temps, ils vont être rapidement à nouveau stressés. Ce qui est très impressionnant avec les candidats d'En Marche, c'est qu'ils déboulent de nul part. Une chèvre avec une étiquette En Marche aurait très pu être élue. Force est de constater que cette vague est impressionnante. On peut avoir une députée à Béziers, Emmanuelle Ménard, mais ce n'est pas encore fait."

Gérard Prato, porte-parole FN 34 Copier

La France Insoumise sera présente dans deux des neuf circonscriptions pour le second tour (2ème et 3ème circos). Muriel Ressiguier, porte parole FI 34 et elle-même candidate dans la 2ème est satisfaite par les résultats.

"Bien sûr qu'on y croit. Il reste des gens de gauche à Montpellier !"

Muriel Ressiguier, porte parole FI 34 © Radio France - Claire Moutarde

"Avec 24 candidats dans ma circonscription, on aurait pu beaucoup plus décrocher. On a dans notre circonscription une sociologie très particulière avec les quartiers populaires qui en sont pas allés voter, parce qu'on leur a dit que c'était déjà plié, que Macron avait déjà gagné. Là c'est possible, on est au second tour avec peu de points d'écart. Moi j'appelle tous les gens de gauche, tous les électeurs de gauche à réfléchir à ce qu'ils veulent pour Montpellier. Une ville marquée pour sa tolérance, son ouverture. Veulent-ils envoyer à l'Assemblée Nationale quelqu'un qui va voter les ordonnances Macron, casser le code du travail, casser la santé et l'éducation ou envoyer quelqu'un qui représentera les valeurs de gauche ?"

Muriel Ressiguier, porte parole FI 34 Copier

Les Républicains accusent le coup. il n'y aura pas de député LR dans l'Hérault. Le sortant, Elie Aboud, est éliminé dès le 1er tour. Et aucun autre candidat ne s'est qualifié.

Arnaud Julien, porte-parole LR 34, lui-même candidat malheureux (8ème circo), n'est pas surpris. Il attend l'alternance patiemment.

"On voit le cataclysme d'hier. C'est vrai que c'est un peu douloureux, mais c'est la logique des institutions"

Arnaud Julien, porte parole LR 34 © Radio France - Claire Moutarde

"Les Français ont voulu donner une majorité. On s'y attendait plus ou moins , mais à ce point là , c'est vrai que c'est douloureux. J'ai une pensée pour tous les candidats LR qui se sont battus pendant des mois. Le combat continue, la politique c'est des hauts et des bas. Faut le dire, on a été laminé. On n'a pas été au second tour à la présidentielle. Là aussi, ça a été un tsunami. Laurent Wauquiez pourrait être le prochain président des Républicains. Par rapport aux consignes de vote, il faut être très humbles. Les électeurs ne suivent plus les consignes."