Au Mans, le 1er mai des premières fois

Au Mans comme ailleurs, les syndicats n'ont pas manifesté ensemble. CGT et FSU ont rassemblé un millier de personnes place de la République, la Cfdt et des associations quelque 200 manifestants devant le Palais des congrès. Avec des mots d'ordre différents et beaucoup d'indécis.

Le 1er mai, c'est l'habituel cortège de syndicalistes aux gilets fluos et aux grosses sonos... Mais lundi au Mans, de nombreux citoyens sont venus manifester, contre le Front National principalement, même si les syndicats ne se sont pas entendus sur un mot d'ordre commun. Alors la CGT et FSU se sont rassemblés place de la République et la Cfdt et des associations devant le Palais des congrès. L'occasion pour de nombreux indécis de protester.

La première fois qu’Anabelle va voter

Anabelle est un peu retrait du millier de personnes rassemblés par la CGT et la FSU place de la République. Ni drapeau, ni gilet, ni pancarte. Le 1er mai "ça m'a jamais interpellé. Mais là, pour vous dire, c'est la première fois que je vote". Elle ne croit pas à la politique mais là, Jean-Luc Mélanchon l'a convaincu.

"Cette première élection, je suis très déçue. Macron - Le Pen, franchement je peux pas. Donc je viens manifester et je pense que je m'abstiendrai au deuxième tour"

Jeanine, 78 ans, votera blanc pour la première fois

Jeanine elle est une habituée des 1er mai "et de toutes les autres manifestations !" raconte la dame de "presque" 78 ans. Son mari est encarté à la CGT "depuis 60 ans". Dimanche, elle va voter "probablement blanc".

C'est la première fois. Ni l'un, ni l'autre. Arriver à 80 ans pour faire ça... J'en suis pas fière

Lucile et Elisa, lycéennes et premier 1er mai... Premier défilé, même

Elles sont trop jeunes pour voter, mais Lucile et Elisa, deux lycéennes de Bellevue, au Mans ont un message : "le monde est dans une situation plus que difficile et on veut pas empirer les choses, donc s'il vous plait, allez voter Macron dimanche" supplie Lucile.

N'oubliez pas ce qui s'est passé dans le passé et qui peut recommencer, il ne faut pas oublier les erreurs qu'on a faite - Elisa

D'autres jeunes manifestaient en scandant "Ni patrie... Ni patron..." .