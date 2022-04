Au marché à Valence, aucun débat sur l'issue du débat présidentiel : "Tout est joué d'avance"

Le débat du second tour de l'élection présidentielle oppose comme en 2017 Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Les deux finalistes se retrouvent ce mercredi dès 21h00. Au marché du quartier Fontbarlettes à Valence, les habitants regarderont majoritairement le débat même s'ils n'en attendent rien.

Le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'attise pas la curiosité des clients du marché de Fontbarlettes à Valence.

Des militants tractent à l'entrée du marché de Fontbarlettes ce mardi 19 avril, à la veille du débat du second tour de la présidentielle. Dans ce quartier populaire de Valence où de nombreux habitants sont d'origine maghrébine, le duel télévisé attise une curiosité mesurée. "Tout est joué d'avance, on sait qui va gagner", souffle une cliente.

Le Pen, Macron ou vote blanc ?

Comme en 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent en face à face à la télévision. "J'en attends rien, lâche Linda, sac à la main. J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Emmanuel Macron a favorisé les riches et appauvris les plus pauvres. Mais en tant que musulmane, j'ai peur de Marine Le Pen même si j'aime bien son programme économique".

Face à elle, Kamel est amer. "Ce sont tous des escrocs, je ne voterai pas dimanche", s'emporte-t-il. Le commerçant est minoritaire. Beaucoup disent qu'ils se rendront dans leur bureau de vote dimanche. Pas par conviction mais pour faire barrage à la candidate du Rassemblement national. Peu envisagent l'hypothèse d'un vote blanc à part Caroline ou Rachid qui attendent encore le débat avant de se décider.

Mais pour ce dernier, qu'importe son vote, les dés sont déjà jetés : "On sait très bien que Macron passera, débat ou pas". Une impression largement partagée sur le marché.

Des étudiants encore indécis

Rencontrés dans le centre-ville de Valence, de nombreux étudiants - qui votent pour la première fois à une élection présidentielle - se disent encore indécis pour l'élection dimanche. "Je ne me suis pas trop intéressée aux programmes. Cela va m'aider à me décider", avoue Julia, étudiante en droit. C'est le cas également de Baptiste qui ne souhaite pas voter blanc : "En étant un peu caricatural, j'ai le choix entre un capitaliste et une personne avec des relations avec la Russie. Donc le choix entre garder des pauvres en France ou avoir la guerre. C'est pour cela que j'hésite encore".

Madline ou encore Mathilde semblent plus décidées. Leur choix est fait avant même le débat télévisé. "Mais même si on sait où on va, je trouve que c'est intéressant pour voir ce qu'ils ont à dire", explique Mathilde. Bon gré, mal gré, Lucas se mettra également devant la télé ce mercredi soir : "Cela ne déterminera pas mon vote mais je trouve qu'il n'y a pas de choix. Je m'amuserai à regarder comment les discours seront montés parce que c'est ce que j'étudie". Reste enfin une curiosité partagée par beaucoup de ses jeunes sur la prestation de Marine Le Pen qui avait raté son débat en 2017.