Au moins 65 personnes En Marche ! pour les législatives dans la Loire

Au moins 65 Ligériens se sont inscrits sur le site internet du mouvement En Marche ! en vue des législatives. C'est en tout cas le nombre de participants à une réunion à laquelle toutes les personnes, qui s'étaient déclarées, étaient conviées.

C'est ce jeudi et cette fin de semaine que la direction du mouvement En marche ! doit examiner dans le détail les candidatures ligériennes en vue des élections législatives des 11 et 18 juin. Elle a le choix entre au moins une cinquantaine de personnes. Puisque 65 Ligériens ont participé à une réunion début avril, à laquelle tous ceux qui s'était inscrits sur le site internet du mouvement, étaient invités. Et qu'à la sortie une dizaine de personnes a décidé que ça n'était pas fait pour elles.

Parmi les postulants, des élus municipaux de différentes villes qui étaient avant au PS ou au Modem et d'autres personnes complètement novices. Les Macronistes de la Loire ont ainsi pu les rencontrer, échanger, parler programme mais surtout expliquer la suite des opérations et leur dire tout ce qu'implique une investiture. Se rendre disponible et poser des congés, le budget à avancer (fourchette avancée de 27 000 à 34 000 euros), les règles à respecter quand on est en campagne, le fait que ce sera plus d'investissement encore que lors de cette présidentielle...

Jean-Louis Gagnaire en coach politique

Celles et ceux qui seront investis pourront compter sur les conseils et l'expérience de Jean-Louis Gagnaire, le député sortant qui a rejoint EM ! et décidé de ne pas se représenter et qui est ravi de jouer ce rôle, de coach de guider, former la relève. À part faire remonter des observations, au vu de cette réunion et de rencontres en tête-à-tête, il assure qu'il n'intervient en rien dans le choix des candidats. Leurs noms seront annoncés entre les deux tours de la présidentielle.