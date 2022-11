"Au moment où nous avons le plus de population à aider, nous avons le moins de moyens" alerte David Lisnard

Alors que se tient actuellement le 104e congrès de l'Association des maires de France (AMF) à Paris, David Lisnard, président de l'AMF était l'invité de Ma France sur France Bleu ce jeudi. Au micro de Wendy Bouchard, celui qui est également maire Les Républicains de Cannes, est revenu sur les difficultés rencontrées par les élus confrontés à la crise de l'énergie et de l'inflation. "On a un effet ciseaux, déclare-t-il. Au moment où nous avons le plus de population à aider, nous avons moins de moyens". Pour David Lisnard, le sujet central est de pouvoir laisser aux maires leur capacité à agir face aux crises.

"Il y a eu une évolution depuis une quinzaine d'années de tutélisation avec la suppression de notre capacité à trouver des solutions locales [...]. On veut juste qu'on nous laisse bosser", lance David Lisnard. C'est justement le thème de ce 104e congrès : Pouvoir agir. Les maires se réunissent pour juger leur capacité d'action alors que les communes sont "durement et durablements impactées par l'augmentation des coûts sur les budgets locaux, la raréfaction des ressources et la complexité administrative".

Il estime qu'il faut que l'Etat arrête de faire la leçon aux maires, dont les communes ont l'obligation d'être à l'équibilibre financier. "Celui qui est en déséquilibre et en déficit nous fait la leçon et c'est ça qui crée des tensions", explique-t-il, comparant la gestion des communes à celles des PME ou de TPE.

"L'investissement va chuter, il y a un risque de récession"

"Face à ces réalités budgétaires très compliquées, les maires accentuent les économies. Puis ensuite, ils essaient de réduire leur masse salariale et en dernier recours, il y a soit l'augmentation du foncier bâti, soit une fermeture d'un service public. Mais avant cela, ce qu'on suprrime surtout c'est de l'investissement. Et c'est là qu'est le danger", alerte David Lisnard.

"Les communes et collectivités réunies, nous ne représentons que 19% de la dépense publique alors que la moyenne européenne se situe entre 30 et 40 %. En revanche, nous représentons plus d'investissement, de l'ordre de plus de 70%. Et si l'année prochaine, les maires continuent de prendre dans nos capacités d'auto-financement, de rogner sur les dotations, l'investissement va chuter et il y a un risque de récession dans les secteurs essentiels comme le BTP", averti le président de l'AMF.

"Un nouveau chapitre de la décentralisation"

Emmanuel Macron s'est rendu mercredi au salon des maires, qui se tient porte de Versailles à Paris. Mais cette année, l'Elysée a voulu innover : pas de discours de clôture au congrès de l'AMF pour le chef de l'Etat - il sera prononcé jeudi par la Première ministre Elisabeth Borne - mais une longue "déambulation" de plusieurs heures à leur salon, organisé parallèlement avec 1.200 exposants. Le président de la République a invité un millier de maires à l'Elysée.

Entre la puissante association d'élus et le président, l'heure est néanmoins à l'apaisement après un premier quinquennat marqué par les tensions. David Lisnard a estimé qu'Emmanuel Macron a "complètement changé" de discours en ouvrant la porte à "un nouveau chapitre de la décentralisation". A Château-Gontier, en Mayenne, le président de la République s'était dit favorable en octobre à une "vraie décentralisation", accompagnée du transfert des "responsabilités", du "pouvoir normatif" et des "financements" nécessaires, par opposition à la "fausse décentralisation" en vigueur selon lui jusqu'ici.

Augmentation de la dotation globale de fonctionnement

A l'Elysée, on veut au contraire voir dans l'embellie avec les collectivités "le fruit" des politiques initiées depuis cinq ans en faveur d'un accompagnement financier et d'un "retour de l'Etat dans les territoires", plutôt qu'un quelconque tournant. L'exécutif met en avant l'ouverture de 2.600 maisons France Services d'ici fin décembre (soit cent de plus qu'initialement promis) ou la création de 35 sous-préfectures supplémentaires, dont six dès cette année.

Le gouvernement a aussi multiplié les gestes ces dernières semaines, avec l'annonce de 1,2 milliard d'euros supplémentaires aux collectivités locales sous forme de prêt pour accélérer la transition écologique et celle de cinq milliards d'ici 2026 pour "redynamiser" le centre de 234 villes moyennes. Surtout, Elisabeth Borne a annoncé une hausse plus forte que prévu de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les collectivités territoriales en 2023, à 320 millions d'euros, évoquant un effort inédit depuis treize ans.

De "l'esbroufe", a rétorqué David Lisnard, qui n'y voit qu'un modeste rattrapage, la DGF n'étant "pas indexée sur l'inflation depuis 2010". Les élus s'inquiètent de la suppression d'impôts qu'ils percevaient, comme la taxe d'habitation sur les résidences principales et maintenant la CVAE, un impôt de production. Les communes sont d'ailleurs désormais tentées par une augmentation de la taxe foncière, un des seuls leviers fiscaux dont elles disposent encore.