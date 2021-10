Abandon d’animaux : à la SPA de Gray, les promesses de sanctions renforcées d’Emmanuel Macron

A six mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est en visite au refuge pour chiens et chats Saint Adrien de Gray en Haute-Saône. Le chef de l'Etat promet des sanctions renforcées pour ceux qui abandonnent leurs animaux.

A Gray, Emmanuel Macron défend la cause animale avant le

A l’occasion de la journée mondiale des animaux Emmanuel Macron en visite dans un refuge pour chiens et chats de Gray Saint-Adrien en Haute-Saône a défendu le projet de loi du gouvernement contre la maltraitance animale, qui comprend notamment un volet de sanction contre les abandons. Le président de la République est accompagné du ministre de l’Agriculture Julien Denormandie. Jeudi soir, le Sénat a voté une version très édulcorée d'une proposition de loi contre la maltraitance animale soutenue par le gouvernement. Le texte doit à nouveau passer devant l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot.

Au refuge SPA de Gray, Emmanuel Macron explique à la presse l'importance de son projet de loi sur la maltraitance animale © Radio France - Jean-François Fernandez

Eviter d'acheter un chien comme un jouet - Emmanuel Macron

Devant la presse, le président de la République a rappelé que la France détenait un triste record d'Europe, avec chaque année 100.000 chiens et chats abandonnés. "Préparons un projet de loi pour éviter d'acheter un chien comme un jouet", a martelé Emmanuel Macron. Et d'ajouter : "Il faut renforcer les sanctions pour ceux qui abandonnent leur chien dans la nature et soutenir les centaines de milliers de compatriotes qui donnent leur temps dans les chenils".

Pas question en revanche de rendre obligatoire la castration des chiens et des chats pour les communes, ce qui constituerait une trop grande charge financière.

A l'écoute des bénévoles de la SPA

Le président de la République est arrivé vers 11h ce lundi, il a rencontre des bénévoles de la SPA et a visité les installations. Le refuge de Gray a reçu une subvention de 23 000 euros dans le cadre du plan d’investissement France Relance, mais comme beaucoup de refuges, la structure est saturée faute de moyens financiers.

Emmanuel Macron rencontre le personnel du refuge SPA de Gray en Haute-Saône © Radio France - Jean-François Fernandez

Emmanuel Macron a notamment visité les installations du centre d'accueil pour chiens et chats de Gray qui compte 46 chiens pour 49 places dans l'établissement.

Emmanuel Macron visite les installations du refuge pour chiens et chats de Gray en Haute-Saône © Radio France - Jean-Francçois Fernandez

Les installations seront notamment rénovées grâce au plan France Relance financé par le gouvernement.

Visite des installations du refuge SPA de Gray par Emmanuel Macron et Julien Denormandie © Radio France - Jean-François Fernandez

La maltraitance animale : un enjeu de l'élection présidentielle

La maltraitance animale est un enjeu de l’élection présidentielle de 2022. Le gouvernement a d’ailleurs lancé un plan de lutte contre l’abandon en décembre 2020. Le texte doit notamment contribuer à éviter les achats impulsifs d'animaux de compagnie qui conduisent à trop d'abandons. Il veut aussi durcir les sanctions en cas de maltraitance. Cette loi est attendue par les défenseurs de la cause animale. Les bénévoles de la SPA. sont souvent, par exemple, confrontés à des situations sordides comme celle de ce chien martyrisé.

Cette année, le nombre d'abandons d'animaux atteint un record : avec près de 17 000 animaux recueillis par la SPA, entre le 1er mai et le 31 août dernier soit une augmentation des abandons de 7% par rapport à la même période 2019